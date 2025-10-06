Яку побутову техніку не можна підключати через подовжувач: загроза перевантаження

Не підключайте ці прилади до подовжувача

Використання подовжувачів у повсякденному житті стало звичним, але ці пристрої мають чіткі обмеження щодо потужності. Перевантаження загрожує перегріванням, коротким замиканням і навіть пожежею, причому цей ризик значно зростає у разі недорогих моделей. Важливо розуміти, що подовжувач не додає електричної потужності, а лише розподіляє наявну, тому існує суворий перелік техніки, яку заборонено підключати через нього.

Яку техніку не можна підключати через подовжувач

Високопотужні побутові прилади та нагрівальні елементи

Найбільший ризик становлять прилади, що характеризуються високим рівнем споживання електроенергії і мають нагрівальні елементи. Експерти наголошують, що будь-яка побутова техніка, що споживає понад 1500 Вт, має підключатися безпосередньо до стаціонарної розетки.

Почнемо з кухні — підключати мікрохвильовку через подовжувач категорично не можна через можливе перевантаження переноски. Так само заборонено підключати електроплити . Не можна використовувати подовжувачі і для дрібної, але потужної техніки, такої як кавоварка, чайники та тостери , оскільки під час нагрівання вони створюють різке навантаження на мережу.

Підключення пральної машини чи посудомийки заборонене, оскільки ці пристрої під час увімкнення режиму нагрівання води споживають величезну кількість енергії. Також небажано вмикати через переноску фени, плойки та вирівнювачі для волосся , оскільки вони швидко споживають велику потужність.

Негативну відповідь має й актуальне запитання про підключення обігрівача. Відомо, що вони «споживають» дуже багато електроенергії, через що легко може статися перегрівання і пожежа.

Техніка, що працює постійно, та прилади з пусковим струмом

Додаткову категорію ризику становлять прилади, які мають високий пусковий струм (тобто споживають багато енергії під час увімкнення) або працюють цілодобово.

Насамперед, категорично заборонено підключати холодильник через подовжувач, адже він працює цілодобово і постійно вмикає компресор, що може призвести до його перегрівання або несправності.

Через високий пусковий струм не можна підключати такі пристрої, як кондиціонери, компресори та зварювальні апарати, оскільки вони можуть спричинити перевантаження подовжувача.

Чутлива електроніка

Також не рекомендується під’єднувати через переноску прилади, які є чутливими до стабільності електроживлення. Це стосується комп’ютера, телевізора та аудіоапаратури. Через можливі перепади напруги під час використання переноски вони можуть працювати некоректно або навіть вийти з ладу. Тому їх завжди слід підключати безпосередньо до розетки.

Щодо заряджання телефону, для цього краще використовувати якісні мережеві фільтри, які прибирають фактор перепадів напруги, що може пошкодити батарею або мікросхеми в телефоні.

Крім обмежень щодо потужності, існує й головна загальна заборона: суворо заборонено під’єднувати один подовжувач до іншого, оскільки це спричиняє миттєве перевантаження і пожежу. Також небезпечно експлуатувати переноску, коли пошкоджено шнур, вилку або корпус, чи ослаблені контактні затискачі.