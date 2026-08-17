Яку популярну рибу лікарі радять виключити зі свого раціону, бо вона містить токсичні речовини

Яку рибу краще не їсти, бо в ній багато ртуті / © www.freepik.com/free-photo

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Риба вважається одним із корисних продуктів у раціоні, адже містить повноцінний білок, вітаміни, мінерали та жирні кислоти омега-3. Проте це не означає, що всі види риби можна їсти без обмежень. Деякі великі хижі риби здатні накопичувати значну кількість метилртуті — токсичної форми ртуті, яка потрапляє у водні екосистеми та накопичується в організмах риб. Одним із продуктів, до якого варто ставитися обережно, є тунець, але важливо враховувати його вид. Не весь тунець однаково небезпечний, а повністю виключати його з раціону більшості людей підстав немає.

Чому саме тунець може містити багато ртуті

Тунець належить до великих хижих риб, які живуть досить довго та харчуються іншими морськими організмами. Через це ртуть може поступово накопичуватися в їхніх тканинах.

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Особливо це стосується великого великоокого тунця. Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) та Агентство з охорони довкілля США (EPA) відносять його до категорії риби, яку радять уникати через високий вміст ртуті.

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Водночас консервований світлий тунець, який зазвичай виготовляють із дрібніших видів, має значно нижчі показники ртуті та належить до категорії кращого вибору. Тому твердження, що будь-який тунець потрібно повністю виключити з харчування, є неправильним.

Чим небезпечна надмірна кількість ртуті

Основне занепокоєння фахівців пов’язане з упливом метилртуті на нервову систему. Особливо чутливими до неї є плід, що розвивається, та організм маленької дитини. Саме тому вагітним жінкам, матерям, які годують грудьми, та дітям рекомендують особливо уважно обирати види риби для харчування.

Для здорових дорослих людей риба залишається важливою частиною збалансованого харчування. Проблема виникає насамперед тоді, коли людина регулярно вживає одні й ті самі види риби з високим вмістом ртуті.

Яку рибу краще вибирати для свого раціону

Відмовлятися від риби через ризик ртутного забруднення не варто. Значно розумніше урізноманітнити раціон і частіше обирати види з низьким вмістом ртуті.

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До безпечніших варіантів належать, зокрема, лосось, сардини, анчоуси, атлантична скумбрія, минтай та консервований світлий тунець.

Фахівці також наголошують, що користь риби пов’язана не лише з омега-3. Вона є джерелом білка, вітаміну B12, вітаміну D, йоду, селену та інших поживних речовин.

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