Яку породу середніх собак категорично не хотів би мати ветеринар

Шарпей / © Getty Images

Вибір собаки для родини — важливе рішення, яке вимагає не лише емоцій, а й знань. Ветеринари попереджають, що окремі породи середнього розміру можуть виявитися надто проблемними навіть для досвідчених власників.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Відомий ветеринар і кінолог доктор Марк пояснив, що шарпей — одна з порід, яку він ніколи б не завів. Причина — обмежений генофонд, через який у цих собак накопичилося безліч спадкових хвороб. Коли шарпеї потрапили до США, із Китаю ввезли лише близько двох сотень тварин — надто мало, щоб сформувати здорову популяцію.

Через це шарпеї часто страждають на:

шкірні інфекції через глибокі складки;

хронічні отити (запалення вух);

ентропіон — заворот повік;

дисплазію кульшових і ліктьових суглобів;

лихоманку шарпея, SPAID (аутоімунне запалення) і шкірний муциноз.

Коротка морда додає проблем: утруднене дихання, гіпотиреоз, вивих надколінка, амілоїдоз, запальні хвороби кишечника — усе це часті діагнози для породи.

І це ще не все. Ветеринари попереджають і про поведінкові ризики. Шарпеї можуть бути агресивними — через страх або бажання домінувати. До чужих ставляться насторожено, не завжди ладнають із собаками. Історично вони були охоронцями й навіть брали участь у боях, тож інстинкт не зник.

Фахівці радять починати соціалізацію щенят якомога раніше — до 16 тижнів. Це допоможе зменшити ризики агресії в дорослому віці.

Ще одна порода зі «складним» набором проблем — англійський бульдог. Попри популярність, він теж страждає через інбридинг. Коротка морда спричиняє брахіцефальний синдром — утруднене дихання, до якого додаються часті шкірні інфекції, суглобові проблеми та генетичні хвороби.

Бульдоги добрі та милі, але вимагають регулярних візитів до ветеринара, дорогого лікування й іноді операцій. Тож ця порода може стати фінансовим викликом навіть для турботливого власника.

Експерти підсумовують: перед тим як обирати собаку, варто оцінити не лише її зовнішність і характер, а й свої можливості — час, фінанси та умови проживання. Адже деякі породи просто не створені для життя в орендованих квартирах або в родинах, де тварину часто залишають саму.

Водночас ветеринари називають кілька порід середнього розміру, які є більш надійними, здоровими та підходять для сімей:

Австралійський пастуший собака — витривалий, активний і розумний, але потребує багато фізичних навантажень. Стандартний шнауцер — універсальна порода, добре ладнає з дітьми, охороняє дім і легко піддається дресуванню. Стаффордширський бультер’єр — відданий і врівноважений, за умови правильної соціалізації. Пес-парія — природно міцний і здоровий собака, який не потребує складного догляду.

