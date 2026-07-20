Яку програму не можна часто вмикати, бо пральна машина швидко зламається: поради експертів

Яким циклом прання не можна часто користуватися / © pexels.com

Реклама

Сучасні пральні машини мають десятки режимів прання, які значно полегшують догляд за одягом. Проте деякі програми не варто використовувати занадто часто. Вони створюють підвищене навантаження на основні вузли техніки, що може скоротити термін її служби та призвести до дорогого ремонту. Експерти з ремонту побутової техніки пояснили, який режим варто вмикати лише за потреби та як правильно користуватися пральною машиною, щоб вона прослужила багато років.

Яка програма найбільше навантажує пральну машину

Найбільше навантаження на техніку створює режим прання за температури 90 градусів.

Такий цикл призначений для дуже забруднених речей, білої бавовни, рушників або постільної білизни, коли необхідно максимально знищити бактерії та мікроорганізми.

Реклама

Через високу температуру сильніше працює нагрівальний елемент, довше функціонує насос, а барабан і двигун виконують більш інтенсивний цикл роботи. Якщо використовувати цей режим без потреби, окремі деталі можуть зношуватися значно швидше.

Чому гаряче прання може скоротити термін служби техніки

Під час регулярного прання на максимальній температурі нагрівальний елемент працює практично безперервно протягом тривалого часу.

Якщо вода жорстка, на ТЕНі швидко накопичується вапняний наліт, який погіршує теплопровідність. Через це елемент починає перегріватися, споживає більше електроенергії та з часом може вийти з ладу.

Крім того, високі температури поступово прискорюють зношування ущільнювачів, патрубків і деяких гумових деталей.

Реклама

Як часто можна використовувати цей режим

Фахівці рекомендують прати за температурі 90 градусів лише тоді, коли це дійсно необхідно.

Для більшості повсякденного одягу цілком достатньо температури до 40 градусів, а рушники чи постільну білизну зазвичай можна ефективно випрати за 60 градусів.

Сучасні пральні засоби добре працюють навіть за невисоких температур, тому постійно використовувати найгарячіший режим немає жодної потреби.

Які програми варто вибирати для регулярного прання

Для щоденного прання експерти радять використовувати стандартні або економні режими з температурою до 40 градусів.

Реклама

Такі програми менше навантажують двигун, нагрівальний елемент і насос, дозволяють економити електроенергію та воду, а також допомагають довше зберігати якість тканин.

Якщо одяг не має сильних забруднень, немає сенсу запускати тривалі цикли з максимальною температурою.

Що ще може швидко зіпсувати пральну машину

Не менш шкідливими для техніки є регулярне перевантаження барабана, надлишок прального засобу, використання невідповідних мийних засобів і відсутність очищення машини.

З часом залишки порошку, ворс, жир і бруд накопичуються всередині системи, через що погіршується робота насоса, ущільнювачів і зливного фільтра.

Реклама

Також експерти радять періодично очищати лоток для порошку, гумову манжету люка та фільтр насоса.

Як подовжити термін служби пральної машини

Після завершення прання бажано залишати дверцята люка та контейнер для мийних засобів відкритими, щоб усередині не накопичувалася волога.

Раз на один-два місяці рекомендується запускати спеціальний цикл очищення барабана або порожнє прання за високої температури із засобом для видалення накипу.

Також варто стежити за дозуванням порошку та не перевищувати максимально допустиме завантаження білизни.

Реклама

Новини партнерів