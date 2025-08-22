Яку рибу заборонено ловити в Україні: правила та штрафи

Риболовля / © pexels.com

Завершення нерестової заборони в Україні означає, що рибалки знову можуть займатися улюбленим хобі. Водночас варто пам’ятати про правила любительського та спортивного рибальства, адже їхнє порушення може коштувати чималих грошей.

Про це пише Agronews.ua.

Основні правила риболовлі в Україні

Використовувати можна вудки та спінінги будь-яких типів, із природною чи штучною наживкою.

Загальна кількість гачків — не більше семи на одного рибалку.

З собою обов’язково потрібно мати засоби для вимірювання довжини та ваги улову.

Добова норма вилову становить 3 кг + одна додаткова риба, якщо вона перевищує мінімально дозволений розмір.

Мінімальні розміри риби для вилову у внутрішніх водоймах

сом — від 80 см;

щука — від 50 см;

судак — від 42 см;

лящ, короп (сазан) — 35 см у дніпровських водосховищах та 30 см в інших водоймах;

лин — від 20 см;

плітка — від 18 см у дніпровських водосховищах (в інших водоймах обмежень немає).

Риба, яку можна ловити без обмежень

Не лімітується вилов деяких інвазивних і малоцінних видів: рапана, атерина, уклейка, карликовий американський сом, ротань-головешка, сонячний окунь, тюлька, чебачок амурський.

Категорично заборонено ловити таку рибу

Під повною забороною — риба, занесена до Червоної книги України: білуга, осетер, севрюга, стерлядь, харіус європейський, дунайський і чорноморський лосось, вирезуб причорноморський, марена дніпровська, в’язь, підуст, карась золотий та інші.

Крім того, місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження на риболовлю під час воєнного стану.

Штрафи та відшкодування збитків

Порушення правил риболовлі в Україні карається адміністративною чи навіть кримінальною відповідальністю, а також відшкодуванням збитків рибному господарству.

Розмір компенсації за незаконно виловлену рибу:

сом — 5117 грн;

короп (сазан) — 3706 грн;

судак — 3587 грн;

щука — 3468 грн;

окунь — 3162 грн;

лящ — 1649 грн;

лин — 1598 грн;

карась сріблястий — 1581 грн;

плітка, краснопірка, плоскирка — 1564 грн за особину.

До слова, в Україні дозволена риболовля у приватних та орендованих ставках, але за умови, що орендар не встановив обмежень для загального користування. Любительська риболовля дозволена майже скрізь, окрім заповідних зон, риборозплідних господарств і водойм спеціального призначення. Зазвичай це безкоштовно, але на водоймах, що належать громадським об’єднанням, можуть вимагати платну картку. Безкоштовно рибалити у таких водоймах мають право люди з інвалідністю I та II груп, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС I та II категорій, а також діти до 16 років.