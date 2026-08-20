Яку собаку завести, якщо вдома є кіт: ветеринари назвали 5 найкращих порід

5 порід собак, які добре ладнають із котами — поради ветеринарів

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Поява собаки в оселі, де вже живе кіт, може стати для тварини серйозною зміною. Однак деякі породи собак завдяки спокійному характеру та особливостям поведінки мають більше шансів порозумітися з котами.

Ветеринари назвали виданню Newsweek п’ять порід, які варто розглянути власникам котів, а також пояснили, як правильно знайомити домашніх улюбленців.

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Одним із таких собак є кавалер-кінг-чарльз-спаніель. Ветеринар Джеймі Річардсон пояснює, що представники породи вирізняються лагідністю, а їхній хижацький інстинкт виражений слабко. Саме поєднання цих рис робить їх потенційно хорошими сусідами для кота.

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Ще один невеликий собака у списку — мопс. Породу виводили як домашнього компаньйона, а не для полювання, тому мопси не мають характерного для багатьох інших собак мисливського інстинкту. Через це вони менш схильні сприймати кота як об’єкт для переслідування.

Серед більших порід ветеринари звернули увагу на золотистих ретриверів і лабрадорів. Перші відомі доброзичливістю та готовністю контактувати з іншими тваринами, а другі — м’яким і лагідним характером. Обидві породи здатні добре уживатися з котами, особливо якщо тварин правильно познайомити й дати їм час звикнути одна до одної.

Розмір собаки також не завжди визначає, наскільки комфортно котові буде поруч із нею. Прикладом є бернський зенненхунд: попри значні розміри, ці собаки зазвичай поводяться спокійно та врівноважено. Терпіння власника і дресирування можуть допомогти налагодити добрі стосунки між тваринами.

Як правильно познайомити кота і собаку

Втім, вибір породи — лише частина справи. Ветеринарна консультантка Чирл Бонк радить починати знайомство ще до того, як кіт і собака опиняться в одному просторі. Для цього їм можна дати речі із запахом одне одного.

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Наступні зустрічі мають бути короткими та контрольованими. Собаку спочатку тримають на повідку, а між тваринами можна встановити прозору перегородку. Якщо вони реагують спокійно, згодом перешкоду прибирають, але собаку ще деякий час залишають на повідку. Вільний контакт допускають тоді, коли обидва улюбленці вже звикли одне до одного.

Важливо не змушувати кота чи собаку контактувати. Ознакою того, що знайомство відбувається успішно, є розслаблена поведінка: тварини вільно рухаються, не напружують тіло і спокійно перебувають поруч. Кіт може відпочивати біля собаки або гратися з нею, а собака — цікавитися новим сусідом без нав’язливого переслідування.

Якщо ж напруга не минає, тварин рекомендують знову розділити та повторити знайомство повільніше. Котові також потрібно залишити доступ до підвищених місць, де він зможе почуватися в безпеці. Якщо це не допомагає, Річардсон радить звернутися до ветеринара для розроблення індивідуального плану поведінки.

Нагадаємо, якщо вам бракує компанії, собака може стати постійним супутником у повсякденному житті. Ветеринари розповіли, які сім порід особливо орієнтовані на людей.

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