Яку спецію не можна додавати до перших страв, але навіть досвідчені господині її використовують

Навіть найдосвідченіші господині іноді припускаються помилки, додаючи до перших страв спеції, які зовсім їм не підходять. І хоч здається, що аромат стане насиченішим, результат часто виявляється зворотним, смак супу чи борщу стає гострим, важким і гірким. Професійні кухарі попереджають: одна популярна спеція може зіпсувати навіть ідеальний бульйон.

Яку спецію в жодному разі не можна додавати до супів та борщів, але її часто використовують

Це мелений чорний перець, який багато хто вважає універсальним. Однак його не рекомендовано додавати до гарячих перших страв під час приготування. Причина проста — за тривалого кипіння ця спеція втрачає свій аромат і натомість дає гіркоту та неприємний присмак.

Кухарі пояснюють, що ефірні олії, що містяться в чорному перці, руйнуються під дією високої температури. Тому супи та борщі набувають не приємної гостроти, а різкого пекучого відтінку, який перебиває смак овочів і м’яса.

Коли і як правильно додавати перець

Щоб страва залишалася ароматною, чорний перець потрібно додавати вже перед подаванням страви на стіл. Також професійні кухарі радять:

для бульйонів і супів використовувати перець горошком, а не мелений;

класти його на початку варіння, але виймати після готовності, щоб уникнути гіркоти;

досить 2-3 горошин на каструлю.

Що можна додати замість чорного перцю

Щоб надати страві пікантності без гіркоти, спробуйте такі альтернативи:

лавровий лист — додає аромату, але не змінює смаку;

корінь селери та петрушки — робить бульйон насиченим;

сушений часник і мускатний горіх — надають ніжної пряності.

Ці спеції чудово поєднуються з овочами, м’ясом і крупами, не перебиваючи їх природного смаку.