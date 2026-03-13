Яку стрижку не варто робити 2026 року: давно вийшла з моди, але перукарі про це мовчать

Мода на зачіски змінюється так само швидко, як і тенденції в одязі. Проте багато жінок продовжують робити звичні стрижки, навіть не підозрюючи, що вони вже давно втратили свою актуальність. Стилісти наголошують, що іноді перукарі не поспішають відмовляти клієнтів від таких зачісок, бо вони звичні та прості у виконанні.

Однією з зачісок, яка вже не має такий сучасний вигляд, як раніше, стилісти називають класичний каскад із різко вираженими шарами. Декілька років тому стрижка була дуже популярною, адже вона додавала об’єму і легко укладалася.

Однак сучасні тенденції у світі зачісок змінилися. Сьогодні в моді природніші форми, м’якіші переходи та легка недбалість у волоссі. Через це різкі багаторівневі лінії каскаду можуть мати менш актуальний вигляд.

Головна причина втрати актуальності полягає у зміні стилю. Сучасна мода тяжіє до максимально природного вигляду волосся. Багато стилістів віддають перевагу м’яким формам, які підкреслюють текстуру і рух волосся.

Які стрижки на сьогодні вважаються наймоднішими

2026 року стилісти часто радять звертати увагу на стрижки з плавними переходами та природним об’ємом. Вони мають динамічний і живий вигляд та не потребують складного укладання.

Сучасні зачіски мають максимально природний вигляд і їх не треба часто оновлювати.