Ці стрижки зроблять ваше обличчя більш широким і виділять щічки: трендові зачіски личать не всім

Які зачіски візуально округляють обличчя / © Pixabay

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Перед тим як вирушати до перукаря за новою зачіскою, варто ретельно обміркувати, чи пасуватиме вона саме вашому обличчю розповіли на LuxyHair. Тут виділили кілька варіантів стрижок, які можуть візуально розширити обличчя і зробити щоки більш помітними.

Які зачіски можуть візуально округлити обличчя

Густий чубчик

Хоча густий чубчик часто вважають молодіжним та стильним, прямий густий чубчик до рівня брів може вкоротити лоб і зробити обличчя візуально ширшим. Особливо це помітно, коли волосся зачесане назад за вуха — тоді риси виглядають стиснутими і “стисненими” зверху.

Набагато кращий вибір — багатошарові або асиметричні чубчики, які додають легкості і врівноважують пропорції круглого обличчя.

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Пряме каре до підборіддя

Стрижка боб, яка доходить до підборіддя, акцентує увагу на його контурах і підкреслює ширину цієї зони. Для власників круглого або квадратного обличчя такий стиль може візуально розширити обличчя, створюючи ефект “рамки” по боках.

Як більш вдала альтернатива стилісти радять обирати подовжене каре з плавними филируваннями — воно робить силует більш витягнутим і водночас зберігає сучасний вигляд.

Зализане волосся

Гладкі зачіски, такі як пучки або хвости з чітким проділом, максимально відкривають обличчя, підкреслюючи його форми. Для дівчат із широкими вилицями чи повнішими щоками це може бути не найкращим варіантом, адже такі укладки здатні візуально округлити обличчя і зробити його ширшим.

Якщо дуже хочеться носити такі стилі, радять розбавити образ кількома вільними пасмами біля обличчя або додати трохи об’єму на верхівці — це пом’якшить загальне враження.

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Об’ємні хвилі біля щік

Локони, що обрамляють щоки, можуть несподівано підкреслити округлість обличчя, особливо якщо кучері закручуються всередину. Це часто додає небажаного об’єму і робить обличчя візуально ширшим.

Щоб уникнути такого ефекту, стилісти радять починати формувати хвилі нижче — приблизно на рівні ключиць або навіть нижче, що допоможе створити більш гармонійний силует.