Яку суму грошей не можна зберігати в банку і чому: про це варто знати українцям

Фінансові експерти пояснюють, як правильно розподіляти заощадження, щоб уникнути ризиків, зберегти доступ до коштів і не втратити фінансову стабільність у непередбачуваних ситуаціях.

Як правильно зберігати свої гроші

Як правильно зберігати свої гроші / © iStock

Багато людей вважають банк найнадійнішим місцем для зберігання всіх своїх грошей. І справді, фінансові установи забезпечують певний рівень захисту та зручності. Проте експерти наголошують: зберігати абсолютно всі заощадження в одному банку та на одному рахунку — не найрозумніше рішення. Є певна сума, яку не варто тримати під одним дахом, щоб уникнути непотрібних ризиків і зберегти фінансову свободу.

Чому небезпечно тримати всі гроші в одному місці

Головне правило фінансової безпеки — диверсифікація. Це означає, що кошти краще розподіляти між різними інструментами: частину тримати в банку, частину — в готівці, частину — в інших надійних формах заощаджень. Якщо вся сума лежить на одному рахунку, будь-яка технічна помилка, блокування, затримка операцій або форс-мажор можуть тимчасово позбавити вас доступу до всіх грошей одразу.

Яку суму не радять зберігати на одному рахунку

Фінансові консультанти рекомендують не тримати в одному банку суму, яка перевищує розмір фінансової «подушки безпеки» більш ніж у 2-3 рази. Подушка безпеки — це кошти, яких вистачить на 3-6 місяців життя без доходу.

Все, що перевищує цю суму, краще розподіляти:

  • між різними банками;

  • між різними рахунками;

  • у різних валютах;

  • частково поза банківською системою.

Так зменшується ризик втрати доступу до великих коштів в один момент.

Чому великі суми в банку можуть бути незручними

Чим більша сума на рахунку, тим більше обмежень може виникнути. Банки можуть:

  • перевіряти походження коштів;

  • тимчасово обмежувати операції;

  • запитувати додаткові документи;

  • блокувати рахунок до з’ясування обставин.

Це нормальна практика фінансового контролю, але вона може створити дискомфорт, якщо всі ваші заощадження зосереджені в одному місці.

Оптимальний підхід до зберігання коштів

Фінансові експерти радять дотримуватися балансу:

  • частину грошей тримати в банку для безпеки та зручності;

  • частину мати у швидкому доступі готівкою;

  • частину зберігати в альтернативних формах заощаджень;

  • не концентрувати великі суми в одному місці.

Такий підхід дозволяє зберегти контроль над фінансами навіть у нестабільних ситуаціях.

Яка сума в банку вважається комфортною

Найбільш розумним вважається зберігати в одному банку суму, що покриває:

  • щоденні витрати;

  • резерв на 3-6 місяців життя;

  • заплановані великі покупки у найближчий час.

Усе інше краще розподіляти між кількома фінансовими інструментами, щоб гроші не лише зберігалися, а й працювали на вашу стабільність.

