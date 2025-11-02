Як не зіпсувати техніку: що не можна підключати до зарядної станції

Зарядна станція / © Unsplash

Портативні зарядні станції стають дедалі популярнішими серед українців, адже вони дають змогу залишатися з електрикою навіть під час відключень. Однак не кожен прилад можна під’єднати до такого джерела живлення — усе залежить від потужності станції та типу струму, який вона видає.

Про це пише 24 канал.

Потужність — головний показник

Ключовим параметром будь-якої зарядної станції є вихідна потужність, яка вимірюється у ватах (Вт). Саме вона визначає, скільки енергії пристрій може стабільно забезпечити. Що потужніша станція, то більше приладів вона зможе живити — від ноутбука до холодильника.

Однак важливу роль відіграє і тип струму. Деякі моделі видають модифіковану синусоїду, яка не підходить для чутливої техніки — наприклад, комп’ютерів або медичного обладнання. Для таких приладів потрібна чиста синусоїда.

Звертайте увагу на споживання приладів

Перед тим як підключати техніку, потрібно оцінити:

Номінальну потужність (вказана на корпусі або в інструкції);

Тривалість використання (скільки годин прилад працюватиме від станції).

Наприклад, якщо холодильник працює 8 годин, а ноутбук — 4, потрібно переконатися, що станції вистачить заряду для обох.

Стартова потужність: про неї часто забувають

Деякі прилади — холодильники, мікрохвильові печі, насоси або котли — споживають у кілька разів більше енергії під час запуску. Це стартова потужність, яку станція також має витримати. Якщо її не вистачить, техніка просто не увімкнеться.

Що можна підключати

Залежно від характеристик моделі, до портативної зарядної станції можна під’єднати:

Предмети першої необхідності: холодильник, телевізор, комп’ютер;

Кухонну техніку: чайник, тостер, міксер, електроплиту (якщо дозволяє потужність);

Гаджети: ноутбуки, планшети, телефони, ігрові приставки.

Головне правило — не перевищувати потужність самої станції.

Не перевантажуйте станцію

Портативні станції мають обмежені ресурси, тому не варто під’єднувати до них надто багато пристроїв одночасно. Якщо потрібно живити потужну техніку, краще вмикати її по черзі.

Обираючи зарядну станцію, зважайте на свої реальні потреби в енергії, перевіряйте характеристики приладів і дотримуйтеся рекомендацій виробника. Тоді пристрій стане надійним помічником під час вимкнення світла та допоможе зробити ваш дім більш автономним.

