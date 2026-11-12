Яку температуру встановити на бойлері, щоб економити електроенергію: фахівці назвали оптимальні показники

Оптимальна температура бойлера

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Електричний бойлер — один із побутових приладів, який може суттєво впливати на рахунки за електроенергію. Особливо це помітно в холодну пору року, коли гаряча вода потрібна щодня, а її нагрівання вимагає додаткових витрат.

Багато власників бойлерів навіть не замислюються, яку температуру краще встановлювати. Одні постійно нагрівають воду до максимуму, інші намагаються економити, знижуючи температуру до мінімальних значень. Однак обидва підходи мають свої недоліки.

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Який потрібний температурний діапазон, щоб поєднати комфортне користування гарячою водою з помірним споживанням електроенергії розповід, пише видання Xataka Home, посилаючись на рекомендації Інституту диверсифікації та енергозбереження Іспанії (IDAE).

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Яка температура бойлера найкраща для економії електроенергії

За рекомендаціями, наведеними у матеріалі, для накопичувальних електричних водонагрівачів оптимальним орієнтиром є температура 55–60 °C.

Хоча більшість сучасних бойлерів здатні нагрівати воду до 70–80 °C, постійно використовувати максимальні налаштування зазвичай немає потреби. Річ у тім, що для душу, миття рук та інших повсякденних потреб настільки гаряча вода не потрібна. Зазвичай комфортна температура води після змішування з холодною становить приблизно 40 °C.

При цьому вода в самому баку повинна бути гарячішою, адже під час користування її змішують із холодною. Саме тому для накопичувальних бойлерів рекомендують підтримувати вищу температуру, ніж та, яка безпосередньо надходить із крана.

Налаштування в межах 55–60 °C дозволяє уникати зайвого нагрівання води до максимальних значень, водночас зберігаючи достатній запас для побутових потреб.

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Однак точне налаштування залежить від моделі бойлера, об’єму бака, кількості мешканців і вимог виробника.

Чому не варто постійно нагрівати бойлер до 80 градусів

Чим вища температура води в баку, тим більше енергії потрібно для її нагрівання. Крім того, збільшуються тепловтрати: навіть добре утеплений бойлер поступово віддає тепло навколишньому повітрю. Через це водонагрівач змушений періодично вмикатися, щоб підтримувати задану температуру.

Якщо встановити термостат на 75–80 °C, витрати на підтримання гарячої води зазвичай будуть більшими, ніж за помірніших налаштувань.

Однак є ситуації, коли підвищення температури може бути корисним. Наприклад, якщо вдома встановлений бойлер невеликого об’єму, а гарячою водою одночасно користуються кілька людей, вищий нагрів дозволяє отримати більший об’єм теплої води після змішування з холодною. Це може знадобитися, коли приїхали гості або споживання гарячої води тимчасово збільшилося.

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Проте постійно тримати бойлер на максимальній температурі лише заради такого запасу не завжди економічно доцільно.

Чому занадто низька температура також небажана

На перший погляд може здатися, що найпростіший спосіб заощадити електроенергію — встановити температуру бойлера на рівні 40–45 °C. Однак у накопичувальних водонагрівачах такий режим може створювати іншу проблему.

У теплій воді за сприятливих умов здатні розмножуватися бактерії, зокрема легіонели, які можуть спричиняти небезпечні захворювання. Саме тому температура зберігання води має враховувати не лише економію, а й санітарну безпеку.

Для накопичувальних систем часто рекомендують підтримувати температуру близько 60 °C. Якщо виробник передбачив спеціальну програму термічної дезінфекції, її слід використовувати відповідно до інструкції.

Важливо розуміти, що короткочасне нагрівання води не завжди забезпечує повне знезараження системи. Ефективність залежить від температури, тривалості нагрівання та конструкції водонагрівача.

Коли температуру бойлера можна підвищити

Іноді навіть за налаштування 55–60 °C вода з крана може здаватися недостатньо гарячою. Таке трапляється, якщо бойлер розташований далеко від ванної кімнати чи кухні, а трубопроводи мають значні тепловтрати. У такій ситуації можна перевірити стан теплоізоляції труб і за потреби скоригувати температуру водонагрівача.

Також вищий нагрів може знадобитися, коли об’єм бойлера невеликий, а гарячої води потрібно більше, ніж зазвичай.

Водночас варто пам’ятати про ризик опіків. Вода температурою 60 °C і вище може швидко пошкодити шкіру, тому для безпечного користування бажано передбачити термостатичний змішувальний клапан або інший відповідний захист від ошпарювання. Такий пристрій дозволяє зберігати воду в баку гарячою, але подавати до кранів воду комфортнішої температури.

Як ще зменшити витрати електроенергії на бойлер

Правильно вибрана температура — лише один зі способів економії. Важливо також стежити за технічним станом водонагрівача. З часом на нагрівальному елементі та внутрішніх поверхнях бака може накопичуватися накип, особливо якщо вода жорстка. Регулярне обслуговування відповідно до інструкції виробника допомагає підтримувати справність приладу та запобігати несправностям.

Додатково варто перевірити, чи добре ізольовані труби гарячого водопостачання. Якщо вони проходять через холодні приміщення, частина тепла може втрачатися ще до того, як вода потрапить до крана.

За наявності двозонного тарифу на електроенергію можна розглянути нагрівання води переважно в години дешевшої електрики. Однак ефективність такого підходу залежить від об’єму бака, режиму споживання та можливостей бойлера.

Не менш важливо раціонально користуватися гарячою водою, усунення протікань, економні душові лійки та скорочення зайвих витрат води допомагають зменшити кількість енергії, необхідної для її нагрівання.

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