Яку траву найкраще посадити в курнику: ці види рослин домашні птахи люблять найбільше

Яку траву можна посіяти для курей / © unsplash.com

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Трава для курей є справжнім суперфудом. Вона допомагає збагатити раціон мінералами, вітамінами, клітковиною, а тому знижує стрес і підтримує травлення. Ті птахи, які мають постійний доступ до свіжої трави, менше хворіють, несуть міцніші яйця з яскравішим жовтком.

Додатково наявність трави допомагає економити на кормах, адже кури поїдають зелень і потребують менше зерна. У траві кури полюбляють гребтися, що створює місце для активності. Однак не всі види трав однакові корисні. Деякі навіть шкідливі для курей.

Яку траву можна посіяти для курей

Вибираючи траву, звертайте увагу на клімат, потреби курей і тип ґрунту. Для пташиного раціону найбільше підходять такі:

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Конюшина біла — низькоросла рослина, яка багата на кальцій, білок, магній, а вони зміцнюють кістки та шкаралупу яєць. Конюшина також досить швидко відновлюється після витоптування, може рости навіть на бідних ґрунтах, а кури її просто обожнюють.

Пирій повзучий — трава, яка є природним антибіотиком. Вона потрібна для боротьби з паразитами у травній системі, росте майже скрізь. Однак експерти радять сіяти її помірно, тому що пирій агресивний і може витісняти інші культури.

Люцерна — вона містить вітаміни A, C, E, а ще залізо, які необхідні для підтримки імунітету. Особливо важливо сіяти її в регіонах з посушливим кліматом, де вона чудово зростає. Зверніть увагу, що люцерні потрібен дренований ґрунт.

Еспарцет — поживна трава, яка додатково привабить до ділянки бджіл. Вона багата на антиоксиданти, які допомагають зміцнити здоров’я курей. Росте лише на сонячних ділянках.

Райграс багаторічний — трава, яка швидко росте і є багаторічною. Вона містить велику кількість клітковини, що покращує травлення курей.

Пам’ятайте, щоб кури отримали максимальну кількість корисних речовин з трави, треба сіяти не один вид, а декілька разом. Також не варто використовувати хімічні добрива, адже це шкодить птахам.