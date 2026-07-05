Яку воду треба пити, щоб прожити довге та активне життя: остаточна відповідь експертів

Яку воду треба пити, щоб довго жити / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Вода — одна з найважливіших складових здорового способу життя. Вона бере участь у всіх процесах організму: допомагає підтримувати нормальну температуру тіла, транспортує поживні речовини, виводить продукти обміну та забезпечує правильну роботу серця, мозку й нирок. Саме тому питання, яку воду краще пити щодня, хвилює багатьох. Фахівці у сфері харчування та медицини сходяться на думці: не існує «чарівної» води, яка гарантує довголіття. Натомість найбільшу користь приносить чиста питна вода, яку людина регулярно вживає у достатній кількості.

Яку воду рекомендують експерти

Найкращим вибором для щоденного вживання вважається звичайна чиста питна вода без цукру, ароматизаторів і газу. Це може бути:

якісна водопровідна вода після фільтрації;

бутильована питна вода;

джерельна вода, якщо її безпечність підтверджена лабораторними аналізами.

Головне, щоб вода відповідала санітарним нормам, не містила шкідливих домішок, надлишку важких металів або небезпечних бактерій.

Реклама

Чому організму потрібна саме звичайна вода

Людський організм приблизно на 70-80% складається з води. Навіть незначне зневоднення негативно впливає на самопочуття. Регулярне вживання достатньої кількості рідини допомагає:

підтримувати нормальний артеріальний тиск;

покращувати кровообіг;

забезпечувати роботу головного мозку;

зменшувати втому;

підтримувати здоров’я суглобів;

покращувати травлення;

сприяти нормальній роботі нирок;

допомагати організму регулювати температуру під час спеки.

Дослідження також свідчать, що хронічне недостатнє споживання води може бути пов’язане з підвищеним ризиком розвитку деяких хронічних захворювань.

Чи варто пити мінеральну воду щодня

Багато хто вважає, що мінеральна вода корисніша за звичайну. Насправді це не завжди так. Лікувально-мінеральні води містять велику кількість солей і мінералів, тому їх рекомендують вживати лише за показаннями лікаря або курсами.

Для щоденного пиття краще підходить столова мінеральна вода з невисокою мінералізацією або звичайна питна вода.

Реклама

Якої температури повинна бути вода: скільки треба пити рідини

Експерти зазначають, що надто холодна або дуже гаряча вода не має переваг перед водою кімнатної температури. Оптимальним варіантом вважається вода температурою приблизно 15-25 °C.

У спеку допускається прохолодна вода, але не крижана, щоб не створювати зайве навантаження на організм.

Скільки води потрібно випивати? Універсальної норми не існує, потреба залежить від:

віку;

маси тіла;

фізичної активності;

температури навколишнього середовища;

стану здоров’я.

Для більшості дорослих достатнім є загальне споживання рідини близько 2–2,5 літра на добу. Під час спеки, активних фізичних навантажень або занять спортом потреба може бути більшою.

Реклама

Найкращий орієнтир — відчуття спраги та світло-жовтий колір сечі, який свідчить про достатнє зволоження організму.

Яких помилок варто уникати під час пиття води

Фахівці радять уникати кількох поширених помилок:

чекати сильної спраги — це вже перша ознака нестачі рідини;

пити великі об’єми води лише один або два рази на день;

повністю замінювати воду солодкими газованими напоями;

без потреби вживати лікувальні мінеральні води щодня;

навмисно змушувати себе випивати надмірну кількість води без медичних показань.

Новини партнерів