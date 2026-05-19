Яких собак краще не заводити родинам з малюками: список із 12 порід

Під час вибору собаки для родини важливо враховувати не лише зовнішність чи популярність породи, а й її темперамент, рівень активності та поведінкові особливості. Деякі собаки можуть бути занадто енергійними, впертими або чутливими до шуму й хаотичної поведінки маленьких дітей.

Про це повідомило видання Express.

Експерти зазначають, що не кожна порода добре підходить для життя у сім’ї з малюками. Одні собаки через великі розміри можуть випадково травмувати дитину під час гри, інші — гостро реагують на порушення особистого простору або мають сильний охоронний інстинкт.

До переліку порід, які фахівці радять обирати з обережністю сім’ям із маленькими дітьми, увійшов веймаранер. Ці собаки відомі високою активністю та потребою у постійних фізичних навантаженнях. Породу виводили для полювання на велику дичину, тому веймаранерам властива груба та енергійна манера гри, яка може бути небезпечною для малюків.

Також у списку опинився чіхуахуа. Попри невеликий розмір, ці собаки можуть гостро реагувати на порушення особистого простору. Через те, що маленькі діти не завжди розуміють сигнали тварини, чіуауа здатні відповідати гавкотом або агресивною поведінкою.

Серед порід, які можуть створювати труднощі для сімей із дітьми, називають і акіту. Цих собак роками використовували як охоронців, тому вони часто насторожено ставляться до незнайомців. Якщо в домі часто бувають гості або друзі дітей, акіта може сприймати їх як загрозу.

Не рекомендують для родин із малюками і пекінеса. Представники цієї породи можуть бути запальними та нервово реагувати на смикання за шерсть чи хвіст. Крім того, пекінеси часто сильно прив’язуються до одного господаря та не люблять ділити його увагу.

У переліку також є сибірський хаскі та аляскинський маламут. Обидві породи вирізняються силою, витривалістю та любов’ю до активних ігор. Через великі розміри та надмірну енергійність вони можуть випадково збити дитину або травмувати її під час бігу чи гри. Фахівці також звертають увагу на їхній незалежний характер і складність дресирування.

Ще одна порода у списку — ши-тцу. Ці собаки постійно тримаються поруч із господарями та часто крутяться під ногами, що може створювати небезпеку для маленьких дітей. Водночас експерти зазначають, що з віком ши-тцу стають спокійнішими.

Не найкращим варіантом для родин із малюками називають і австралійську вівчарку. Через сильний пастуший інстинкт ці собаки можуть намагатися «контролювати» дітей, зокрема кусати їх за ноги чи п’яти. Крім того, їм потрібна велика кількість фізичних навантажень та постійна увага.

До переліку увійшов і бульмастиф. Попри спокійний та лагідний характер, це дуже великі собаки, які не завжди усвідомлюють власні габарити. Через це вони можуть ненавмисно штовхнути або повалити маленьку дитину.

Обережність радять проявляти і з чау-чау. Хоча зовні вони нагадують плюшевих ведмедиків, ці собаки можуть дратуватися через дитячий шум та потребують серйозної соціалізації й дресирування.

Серед порід, які можуть складно реагувати на дитячу активність, також називають ротвейлера. Через виражений охоронний інстинкт вони можуть неправильно трактувати крики, біг чи активні ігри дітей.

У списку опинився й грейхаунд. Попри репутацію дуже швидких собак, у побуті хорти люблять спокій та тишу. Постійний шум і метушня можуть викликати у них стрес. Також ця порода має сильний мисливський інстинкт.

