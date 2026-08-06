Якими будуть українські зими через зміну клімату: прогноз експертів

Як спека вплине на зиму в Україні / © Фото з відкритих джерел

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Останніми роками українці дедалі частіше помічають, що зими стають іншими. Сильні морози трапляються рідше, сніг швидко тане, а новорічні свята все частіше минають за плюсової температури. Водночас це не означає, що холодна пора року зникне зовсім. Навпаки, кліматологи прогнозують, що українські зими будуть теплішими, але водночас більш нестабільними та мінливими. Фахівці пояснюють, що причиною є глобальна зміна клімату, яка вже впливає на погодні процеси практично в усьому світі. Україна не є винятком, і тенденції останніх десятиліть лише підтверджують ці зміни.

Чому змінюється клімат

Основною причиною глобального потепління вважається збільшення концентрації парникових газів в атмосфері. Через це Земля накопичує більше тепла, ніж віддає назад у космос.

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До головних чинників належать:

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спалювання вугілля, нафти та природного газу;

промислові викиди;

транспорт;

вирубування лісів;

інтенсивне сільське господарство.

У результаті середня температура на планеті поступово підвищується.

Як уже змінилися українські зими

Спостереження метеорологів показують, що за останні десятиліття середня зимова температура в Україні помітно зросла. Все частіше можна спостерігати:

коротші періоди сильних морозів;

більше відлиг;

пізніше утворення сталого снігового покриву;

ранній прихід весни.

Особливо помітні ці зміни у центральних, південних і західних областях країни.

Морозів стане менше, але вони не зникнуть

Попри загальне потепління, експерти наголошують: суворі морози ще можливі. Проте вони:

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траплятимуться рідше;

будуть менш тривалими;

частіше змінюватимуться різким потеплінням.

Саме різкі коливання температури можуть стати характерною особливістю майбутніх зим.

Сніг стане менш передбачуваним

У багатьох регіонах України снігу може випадати навіть більше, ніж раніше, але утримуватиметься він недовго. Причина проста: температура повітря часто переходить через нульову позначку.

Через це після сильного снігопаду вже за кілька днів можливі:

дощ;

ожеледь;

танення снігу;

повторне похолодання.

Саме така мінлива погода створює найбільше труднощів для транспорту та комунальних служб.

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Більше крижаних дощів і ожеледиці

Кліматологи прогнозують збільшення кількості небезпечних зимових явищ. Серед них:

крижаний дощ;

мокрий сніг;

сильна ожеледь;

налипання льоду на дерева й електромережі.

Такі явища можуть спричиняти перебої з електропостачанням, аварії на дорогах та пошкодження інфраструктури.

Зими стануть більш мінливими

Однією з головних особливостей майбутнього стане нестабільність. Наприклад, уже не дивуватиме ситуація, коли:

кілька днів тримається +8 °C;

потім температура різко падає до –15 °C;

через кілька днів знову приходить відлига.

Такі перепади значно складніше переносять люди із серцево-судинними захворюваннями.

Як це вплине на природу

Тепліші зими вже змінюють природні процеси. Фахівці відзначають:

раннє цвітіння рослин;

скорочення періоду зимового спокою дерев;

збільшення кількості шкідників, які переживають зиму;

зміни у міграції птахів;

скорочення тривалості льодоставу на водоймах.

Це може позначитися і на врожайності сільськогосподарських культур.

Як зміна клімату вплине на людей

Теплі зими мають не лише переваги, а й недоліки. До позитивних наслідків можна віднести:

менші витрати на опалення;

меншу смертність від сильних морозів;

скорочення витрат на прибирання снігу в окремі роки.

Втім, є й серйозні ризики:

часті ожеледиці;

збільшення кількості зимових паводків;

швидше поширення окремих інфекцій;

гірші умови для зимових видів спорту.

Чи можна зупинити ці процеси

Повністю припинити глобальне потепління вже неможливо, однак науковці наголошують, що людство здатне суттєво сповільнити його темпи. Для цього необхідно:

скорочувати викиди парникових газів;

розвивати відновлювану енергетику;

садити ліси;

покращувати енергоефективність будівель;

зменшувати використання викопного палива.

Кожна країна також працює над адаптацією до нових кліматичних умов.

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