Якими будуть українські зими через зміну клімату: прогноз експертів

Якою буде зима в Україні / © Фото з відкритих джерел

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Українські зими поступово стають теплішими, але це не означає, що сильні морози та снігопади зникнуть назавжди. За оцінкою кліматологів, опублікованою Українським кліматичним офісом у дослідженні «Узагальнена оцінка впливу зміни клімату в Україні», упродовж XXI століття очікується подальше зростання температури, особливо помітним воно може бути взимку. Фахівці також прогнозують зміни сезонності опадів і скорочення тривалості зимового періоду.

Чому зими в Україні стають теплішими

Зміна клімату впливає на середні температури, тривалість холодного сезону та характер опадів. У багатьох регіонах періоди відлиги можуть ставати тривалішими, а стійкий сніговий покрив — утворюватися рідше або зберігатися менше часу.

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За даними оцінки Світового банку щодо кліматичних змін в Україні, потепління очікується в усі сезони, а найвиразніше підвищення мінімальних температур прогнозується саме в холодну пору року. Це означає, що зимові ночі й періоди морозів у середньому можуть бути менш холодними, ніж раніше. Водночас зміни не відбуватимуться однаково в усіх областях.

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Чи зникнуть сніг і сильні морози

Навіть на тлі загального потепління Україна й надалі може переживати різкі похолодання. Кліматична тенденція описує зміни протягом багатьох років, а не погоду в конкретному грудні чи січні. Тому тепліша за середні показники зима цілком може супроводжуватися короткими періодами сильних морозів, хуртовинами та ожеледицею.

Кліматологиня Світлана Бойченко в коментарі, опублікованому Національною академією наук України в червні 2026 року, наголосила, що на тлі загального потепління зберігаються значні коливання погоди. За її словами, в Україні можливі як холодні зими, так і періоди екстремальних погодних явищ. Точніший прогноз конкретних погодних умов можна отримати лише на коротший термін.

Отже, розраховувати на те, що сніг більше не випадатиме, не варто. Імовірніше, змінюватимуться частота снігопадів, тривалість морозних періодів і стійкість снігового покриву.

Як зміняться опади та зимова погода

Зміна клімату впливатиме не лише на температуру, а й на розподіл опадів. У деякі періоди замість снігу за температури близько нуля частіше випадатиме дощ або мокрий сніг. Чергування відлиги й заморозків може сприяти утворенню ожеледиці, а перезволоження ґрунту — ускладнювати роботи в саду та на городі.

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Водночас регіональні відмінності залишатимуться суттєвими. У Карпатах умови будуть іншими, ніж на півдні України, а північні та східні області можуть і надалі зазнавати відчутних морозів. За прогнозами кліматичних моделей, зміни опадів також різнитимуться залежно від регіону та сезону.

Що це означає для майбутнього України

Зміна зимового клімату матиме значення не лише для повсякденного життя, а й для сільського господарства, водних ресурсів і природних екосистем. Менша кількість снігу може зменшувати природне накопичення вологи в ґрунті, а ранні відлиги та повторні заморозки створюватимуть додаткові труднощі для рослин.

За матеріалами Українського кліматичного офісу, підготовленими на основі кліматичних сценаріїв, екстремальні опади можуть посилюватися, а ризики відрізнятимуться за регіонами.

Головна тенденція полягає не в тому, що українська зима повністю зникне, а в тому, що її звичний характер змінюватиметься: середні температури зростатимуть, холодний сезон може ставати коротшим, а погодні умови — мінливішими. Водночас конкретна зима залежатиме від атмосферних процесів, тому довгострокові кліматичні прогнози не варто сприймати як точний прогноз погоди на певні дати.

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