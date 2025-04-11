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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
631
Час на прочитання
2 хв

Якими добривами підживлювати півонію, щоб квіти були пишними, яскравими і довго цвіли

Як приготувати добрива для півонії власноруч: поради досвідчених господарів.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які добрива вносити, щоб півонія пишно цвіла

Які добрива вносити, щоб півонія пишно цвіла / © Unsplash

Щоб період цвітіння півонії тривав якомога довше, а квіти мали насичений колір і були великими, рослину найкраще підживлювати добривами, приготованими власноруч.

Підживіть півонію цими добривами — і вона випустить пишні квіти насиченого кольору

  • Борна кислота. Треба розчинити 5 мг борної кислоти в літрі гарячої води, потім цей розчин додати у відро води та підживити квіти перед самим цвітінням.

  • Яєчна шкаралупа. Треба зібрати шкаралупу з декількох яєць, подрібнити, залити теплою водою і поставити на два тижні настоюватися. Коли з’явиться неприємний запах, це означатиме, що підживлення готове. Його треба розвести у відрі води й полити півонії перед самим цвітінням.

  • Попіл. Таке підживлення треба робити, коли почнуть формуватися бутони, щоб наситити рослину калієм і фосфором. Для приготування добрива треба взяти 100 грамів попелу та 10 літрів гарячої води. Залийте попіл гарячою водою, дайте настоятися 24 години, а потім треба полити півонії, по 2 літри під кожен кущ. Можна вносити деревний попіл у сухому вигляді. Необхідно насипати по сто грамів добрива під кожен кущ і змішати з землею. Це підживлення сприятиме збільшенню бутонів та насиченості кольору квітів.

  • Дріжджі. Щоб приготувати добриво, треба розчинити 100 грамів дріжджів у літрі води, додати 100 грамів цукру і дати настоятися суміші 4-5 годин. Після цього розбавте суміш у 10 літрах води й полийте кущі півонії під корінь. Підживлення необхідно проводити у період бутонізації.

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Дата публікації
Кількість переглядів
631
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