Якими добривами підживлювати півонію, щоб квіти були пишними, яскравими і довго цвіли

Щоб період цвітіння півонії тривав якомога довше, а квіти мали насичений колір і були великими, рослину найкраще підживлювати добривами, приготованими власноруч.

Борна кислота. Треба розчинити 5 мг борної кислоти в літрі гарячої води, потім цей розчин додати у відро води та підживити квіти перед самим цвітінням.

Яєчна шкаралупа. Треба зібрати шкаралупу з декількох яєць, подрібнити, залити теплою водою і поставити на два тижні настоюватися. Коли з’явиться неприємний запах, це означатиме, що підживлення готове. Його треба розвести у відрі води й полити півонії перед самим цвітінням.

Попіл. Таке підживлення треба робити, коли почнуть формуватися бутони, щоб наситити рослину калієм і фосфором. Для приготування добрива треба взяти 100 грамів попелу та 10 літрів гарячої води. Залийте попіл гарячою водою, дайте настоятися 24 години, а потім треба полити півонії, по 2 літри під кожен кущ. Можна вносити деревний попіл у сухому вигляді. Необхідно насипати по сто грамів добрива під кожен кущ і змішати з землею. Це підживлення сприятиме збільшенню бутонів та насиченості кольору квітів.