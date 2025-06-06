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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
278
Час на прочитання
2 хв

Якими домашніми засобами можна почистити килим, щоб не було затхлого запаху: ефективність 100% без хімії

Килими витримують максимальне навантаження щодня — по них ходять, проливають рідини, залишають плями. З часом накопичуються неприємні запахи, але їх цілком реально нейтралізувати за допомогою простих домашніх засобів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як придати килиму свіжий запах

Як придати килиму свіжий запах / © Pixabay

Про це розповідає видання Martha Stewart.

Один з найкращих засобів для нейтралізації неприємних запахів, це харчова сода. Тож її сміливо можна використовувати для освіження килимів. Інструкція надзвичайно проста:

  • Просійте соду, щоб уникнути грудок і забезпечити рівномірне нанесення.

  • Розсипте її тонким шаром по всій поверхні килима, злегка втираючи в ворс руками.

  • Залиште засіб діяти щонайменше кілька годин, а краще — на ніч.

  • Після цього ретельно пропилососьте килим, щоб повністю прибрати залишки соди разом із запахами.

Ще один ефективний засіб проти затхлості та мікробів — столовий оцет. Що потрібно робити:

  • Приготуйте розчин, змішавши одну частину оцту з двома частинами теплої води в пульверизаторі.

  • Обережно розпиліть суміш на проблемні ділянки, уникаючи надмірного зволоження.

  • Залиште на 15–20 хвилин, щоб засіб подіяв, а потім промокніть залишки вологи чистим рушником.

  • Після повного висихання не залишиться ні оцтового аромату, ні запаху плісняви.

Борна кислота — потужний засіб для усунення запахів із килимів, однак її слід використовувати вкрай обережно. Щоб освіжити покриття:

  • Змішайте в рівних пропорціях борну кислоту та харчову соду.

  • Рівномірно розсипте отриману суміш по поверхні килима.

  • Акуратно втирайте її в ворс, щоб засіб подіяв глибше.

  • Залиште на 15–20 хвилин, подбавши про те, щоб діти й домашні улюбленці не мали доступу до обробленої зони.

  • Потім ретельно пропилососьте, видаляючи всі залишки суміші разом із небажаними запахами.

Натуральним дезодорувальним засобом є лимонний сік, який завдяки свіжому цитрусовому аромату ефективно нейтралізує неприємні запахи. Освіжити килим ним доволі просто:

  • Спершу ретельно пропилососьте килим, щоб прибрати пил та бруд.

  • Вичавіть сік із кількох лимонів, розведіть його водою та перелийте у пульверизатор.

  • Злегка окропіть килим розчином, уникаючи надмірного зволоження.

  • Дайте покриттю повністю висохнути природним способом.

  • Після висихання ще раз пропилососьте килим, щоб оновити ворс і прибрати залишки.

Якщо у вас на кухні вже давно стоїть горілка (без смаку і кольору), то вона є дієвим засобом для усунення запахів, тому що швидко знищує бактерії, які їх спричиняють. Щоб скористатися цим методом:

  • Перелийте чисту горілку без домішок у пляшку з розпилювачем.

  • Злегка окропіть нею килим, уникаючи надмірного зволоження.

  • Залиште на 15–20 хвилин для дії, а якщо потрібно — обережно промокніть зайву вологу рушником.

  • Коли поверхня висохне, разом із нею зникне й неприємний запах.

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Дата публікації
Кількість переглядів
278
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