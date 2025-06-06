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Якими домашніми засобами можна почистити килим, щоб не було затхлого запаху: ефективність 100% без хімії
Килими витримують максимальне навантаження щодня — по них ходять, проливають рідини, залишають плями. З часом накопичуються неприємні запахи, але їх цілком реально нейтралізувати за допомогою простих домашніх засобів.
Про це розповідає видання Martha Stewart.
Один з найкращих засобів для нейтралізації неприємних запахів, це харчова сода. Тож її сміливо можна використовувати для освіження килимів. Інструкція надзвичайно проста:
Просійте соду, щоб уникнути грудок і забезпечити рівномірне нанесення.
Розсипте її тонким шаром по всій поверхні килима, злегка втираючи в ворс руками.
Залиште засіб діяти щонайменше кілька годин, а краще — на ніч.
Після цього ретельно пропилососьте килим, щоб повністю прибрати залишки соди разом із запахами.
Ще один ефективний засіб проти затхлості та мікробів — столовий оцет. Що потрібно робити:
Приготуйте розчин, змішавши одну частину оцту з двома частинами теплої води в пульверизаторі.
Обережно розпиліть суміш на проблемні ділянки, уникаючи надмірного зволоження.
Залиште на 15–20 хвилин, щоб засіб подіяв, а потім промокніть залишки вологи чистим рушником.
Після повного висихання не залишиться ні оцтового аромату, ні запаху плісняви.
Борна кислота — потужний засіб для усунення запахів із килимів, однак її слід використовувати вкрай обережно. Щоб освіжити покриття:
Змішайте в рівних пропорціях борну кислоту та харчову соду.
Рівномірно розсипте отриману суміш по поверхні килима.
Акуратно втирайте її в ворс, щоб засіб подіяв глибше.
Залиште на 15–20 хвилин, подбавши про те, щоб діти й домашні улюбленці не мали доступу до обробленої зони.
Потім ретельно пропилососьте, видаляючи всі залишки суміші разом із небажаними запахами.
Натуральним дезодорувальним засобом є лимонний сік, який завдяки свіжому цитрусовому аромату ефективно нейтралізує неприємні запахи. Освіжити килим ним доволі просто:
Спершу ретельно пропилососьте килим, щоб прибрати пил та бруд.
Вичавіть сік із кількох лимонів, розведіть його водою та перелийте у пульверизатор.
Злегка окропіть килим розчином, уникаючи надмірного зволоження.
Дайте покриттю повністю висохнути природним способом.
Після висихання ще раз пропилососьте килим, щоб оновити ворс і прибрати залишки.
Якщо у вас на кухні вже давно стоїть горілка (без смаку і кольору), то вона є дієвим засобом для усунення запахів, тому що швидко знищує бактерії, які їх спричиняють. Щоб скористатися цим методом:
Перелийте чисту горілку без домішок у пляшку з розпилювачем.
Злегка окропіть нею килим, уникаючи надмірного зволоження.
Залиште на 15–20 хвилин для дії, а якщо потрібно — обережно промокніть зайву вологу рушником.
Коли поверхня висохне, разом із нею зникне й неприємний запах.