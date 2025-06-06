Якими домашніми засобами можна почистити килим, щоб не було затхлого запаху: ефективність 100% без хімії

Як придати килиму свіжий запах / © Pixabay

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Про це розповідає видання Martha Stewart.

Один з найкращих засобів для нейтралізації неприємних запахів, це харчова сода. Тож її сміливо можна використовувати для освіження килимів. Інструкція надзвичайно проста:

Просійте соду, щоб уникнути грудок і забезпечити рівномірне нанесення.

Розсипте її тонким шаром по всій поверхні килима, злегка втираючи в ворс руками.

Залиште засіб діяти щонайменше кілька годин, а краще — на ніч.

Після цього ретельно пропилососьте килим, щоб повністю прибрати залишки соди разом із запахами.

Ще один ефективний засіб проти затхлості та мікробів — столовий оцет. Що потрібно робити:

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Приготуйте розчин, змішавши одну частину оцту з двома частинами теплої води в пульверизаторі.

Обережно розпиліть суміш на проблемні ділянки, уникаючи надмірного зволоження.

Залиште на 15–20 хвилин, щоб засіб подіяв, а потім промокніть залишки вологи чистим рушником.

Після повного висихання не залишиться ні оцтового аромату, ні запаху плісняви.

Борна кислота — потужний засіб для усунення запахів із килимів, однак її слід використовувати вкрай обережно. Щоб освіжити покриття:

Змішайте в рівних пропорціях борну кислоту та харчову соду.

Рівномірно розсипте отриману суміш по поверхні килима.

Акуратно втирайте її в ворс, щоб засіб подіяв глибше.

Залиште на 15–20 хвилин, подбавши про те, щоб діти й домашні улюбленці не мали доступу до обробленої зони.

Потім ретельно пропилососьте, видаляючи всі залишки суміші разом із небажаними запахами.

Натуральним дезодорувальним засобом є лимонний сік, який завдяки свіжому цитрусовому аромату ефективно нейтралізує неприємні запахи. Освіжити килим ним доволі просто:

Спершу ретельно пропилососьте килим, щоб прибрати пил та бруд.

Вичавіть сік із кількох лимонів, розведіть його водою та перелийте у пульверизатор.

Злегка окропіть килим розчином, уникаючи надмірного зволоження.

Дайте покриттю повністю висохнути природним способом.

Після висихання ще раз пропилососьте килим, щоб оновити ворс і прибрати залишки.

Якщо у вас на кухні вже давно стоїть горілка (без смаку і кольору), то вона є дієвим засобом для усунення запахів, тому що швидко знищує бактерії, які їх спричиняють. Щоб скористатися цим методом:

Перелийте чисту горілку без домішок у пляшку з розпилювачем.

Злегка окропіть нею килим, уникаючи надмірного зволоження.

Залиште на 15–20 хвилин для дії, а якщо потрібно — обережно промокніть зайву вологу рушником.

Коли поверхня висохне, разом із нею зникне й неприємний запах.