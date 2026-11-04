Який день 11 листопада 2026 року / © ТСН

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11 листопада 2026 року — середа. 1721-й день війни в Україні.

Який день 11 листопада

11 листопада віряни вшановують День пам’яті преподобного Теодора Студита / © pexels.com

11 листопада віряни вшановують День пам’яті преподобного Теодора Студита. Він народився в Константинополі, а згодом став ігуменом Студійського монастиря. Теодор запроваджував суворий монастирський устав, наголошував на дисципліні, спільній праці, молитві та духовному вдосконаленні. Святий відкрито виступав проти іконоборства — руху, прихильники якого заперечували шанування ікон. Через свої переконання він зазнавав переслідувань і заслання, однак не зрікся своїх поглядів.

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11 листопада в Україні і світі День холостяка / © pexels.com

11 листопада в Україні і світі День холостяка. День виник в Китаї на початку 1990-х років серед студентів. Він став своєрідною альтернативою Дню святого Валентина: замість романтичних побачень люди могли присвятити час собі, зустрітися з друзями або відсвяткувати незалежність. 2009 року він набув нового значення: китайська компанія Alibaba започаткувала масштабний розпродаж до 11 листопада. Згодом День холостяка перетворився на один із найбільших у світі онлайн-шопінгів, коли магазини пропонують знижки на одяг, техніку, косметику й товари для дому.

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11 листопада День пам’яті загиблих у Першій світовій війні / © pexels.com

Також 11 листопада День пам’яті загиблих у Першій світовій війні. Дата пов’язана із завершенням бойових дій на Західному фронті: 11 листопада 1918 року об 11-й годині ранку набуло чинності перемир’я між Німеччиною та союзниками. Воно поклало край бойовим діям на цьому фронті, хоча формальне завершення війни відбулося пізніше.

11 листопада День памʼяті тварин-жертв війни / © Unsplash

А ще 11 листопада День памʼяті тварин-жертв війни. Він присвячений тваринам, які загинули, постраждали або були залучені до бойових дій під час збройних конфліктів. Ця пам’ятна дата нагадує про те, що війни завдають шкоди не лише людям, а й тваринам, які не можуть обирати, брати в них участь чи залишати небезпечні території.

11 листопада Всесвітній день орігамі / © pexels.com

11 листопада Всесвітній день орігамі. Один із найвідоміших символів орігамі — паперовий журавлик, який у японській культурі уособлює мир, надію та довголіття. Можна скласти паперового журавлика, лебедя чи квітку, навчитися нової техніки або провести майстер-клас для дітей. Також можна створити кілька фігурок разом із друзями й подарувати їх близьким.

11 листопада День звільнення Херсона / © КМДА

Також 11 листопада День звільнення Херсона. Російські війська окупували місто на початку березня 2022 року. Протягом окупації місцеві жителі виходили на проукраїнські мітинги, розгортаючи синьо-жовті прапори та демонструючи незгоду з окупаційною владою. Визволення стало результатом Херсонської наступальної операції Збройних сил України, яка тривала восени 2022 року. 9 листопада російське командування оголосило про відведення військ із правобережжя Дніпра, а 11 листопада українські захисники увійшли до міста. Херсонці зустрічали їх із прапорами України та сльозами радості.

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11 листопада Всесвітній день шопінгу / © pexels.com

А ще 11 листопада Всесвітній день шопінгу. Історія свята почалася в Китаї. На початку 1990-х років студенти обрали 11 листопада датою для неофіційного Дня холостяка. Чотири одиниці в числі 11.11 символізували самотніх людей. Згодом цей день став приводом для зустрічей із друзями та подарунків собі.

11 листопада Міжнародний день енергозбереження / © pexels.com

11 листопада Міжнародний день енергозбереження. Ідею започаткували у квітні 2008 року під час міжнародної зустрічі координаторів екологічної освітньої програми SPARE (School Project on Application of Resources and Energy). Ініціатива об’єднала близько 20 країн, а перші заходи відбулися вже в листопаді того самого року.

11 листопада Міжнародний день патології / © pexels.com

Також 11 листопада Міжнародний день патології. Припадає на другу середу листопада. Патологія — галузь медицини, яка вивчає причини, механізми розвитку та наслідки захворювань. Робота патологів і фахівців лабораторної медицини допомагає лікарям виявляти хвороби, оцінювати стан організму та обирати лікування.

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