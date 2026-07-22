Який день 28 липня 2026 року / © ТСН

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28 липня 2026 року — вівторок. 1615-й день війни в Україні.

Які важливі події 28 липня

28 липня віряни вшановують День пам’яті святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена / © unsplash.com

28 липня віряни вшановують День пам’яті святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. Прохор — за церковним переданням, був супутником апостола Івана Богослова, а пізніше став єпископом у Нікомідії. Він ревно проповідував християнство і прийняв мученицьку смерть за віру. Никанор — один із перших дияконів, який, за переданням, загинув мучеником під час переслідування християн у Єрусалимі. Тимон — став єпископом міста Бостри в Аравії. Він активно поширював Євангеліє і, за церковною традицією, також завершив життя мученицькою смертю. Пармен — вірно служив Церкві як диякон. За переданням, загинув за часів гонінь на християн, залишившись відданим Христу до кінця.

28 липня в Україні День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні / © pixabay.com

28 липня в Україні День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Державна пам’ятна дата, яку було встановлено Постановою Верховної Ради України 22 липня 2025 року.

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Цей день присвячений пам’яті українських військовослужбовців, добровольців, волонтерів, медиків та цивільних громадян, які загинули в російському полоні або стали жертвами страт і катувань під час російської агресії проти України. Він покликаний нагадати про злочини проти військовополонених і цивільних, а також вшанувати мужність і незламність тих, хто віддав життя за Україну. Дата 28 липня обрана невипадково. Вона пов’язана з трагедією в Оленівці, де в ніч проти 29 липня 2022 року внаслідок вибуху в колонії, де утримували українських військовополонених — оборонців Маріуполя та «Азовсталі», загинули десятки українських захисників, ще понад сотня отримали поранення. Ця подія стала одним із найтрагічніших символів злочинів проти українських полонених.

28 липня Всесвітній день боротьби з гепатитом / © pexels.com

Також 28 липня Всесвітній день боротьби з гепатитом. Цю дату започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), щоб підвищити обізнаність про вірусні гепатити, їхню профілактику, своєчасну діагностику та лікування. День приурочений до дня народження американського вченого Баруха Блумберга, який відкрив вірус гепатиту B та розробив першу вакцину проти нього.

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