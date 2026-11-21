Який день 28 листопада 2026 року / © ТСН

Реклама

28 листопада 2026 року — субота. 1738-й день війни в Україні.

Який день 28 листопада

28 листопада віряни вшановують День пам’яті преподобномученика Стефана Нового / © pexels.com

28 листопада віряни вшановують День пам’яті преподобномученика Стефана Нового. Він народився в Константинополі близько 715 року. З юності присвятив себе чернечому життю, а згодом оселився на горі Святого Авксентія, де став ігуменом монастиря. За часів імператора Костянтина V, який переслідував шанувальників ікон, Стефан відкрито виступив проти іконоборства. За свою непохитну віру зазнав ув’язнення, катувань і зрештою був убитий 767 року.

Реклама

28 листопада в Україні і світі День пам’яті жертв Голодомору / © pexels.com

28 листопада в Україні і світі День пам’яті жертв Голодомору. Голодомор став наслідком насильницької колективізації, примусового вилучення зерна та інших продуктів харчування, конфіскації продовольства й блокування виїзду селян із голодуючих територій. Людей позбавляли можливості врятуватися від голодної смерті. День пам’яті припадає щороку на четверту суботу листопада. Цього дня українці запалюють свічки пам’яті на підвіконнях, відвідують меморіальні заходи та вшановують загиблих хвилиною мовчання. Головний символ цього дня — «Свічка пам’яті», яка уособлює скорботу за невинними жертвами та нагадує про необхідність зберігати історичну правду.

Реклама

28 листопада День логіста / © pexels.com

28 листопада День логіста. Логісти відповідають за планування маршрутів, контроль складських запасів, оформлення вантажів, координацію транспортування та своєчасне постачання продукції. Від їхньої роботи залежать стабільність торгівлі, виробництва й багатьох інших галузей економіки.

28 листопада Всесвітній день милосердя / © pexels.com

Також 28 листопада Всесвітній день милосердя. Його головна мета — нагадати про важливість милосердя в повсякденному житті, підтримки самотніх людей, допомоги нужденним, піклування про літніх людей, дітей і тих, хто потребує уваги та захисту. Цей день заохочує долучатися до благодійних ініціатив, волонтерства, відвідувати людей, які почуваються самотніми, допомагати притулкам для тварин і підтримувати тих, хто переживає важкі часи.

28 листопада Міжнародний день системного інженера / © unsplash.com

А ще 28 листопада Міжнародний день системного інженера. Системні інженери працюють у різних галузях: інформаційних технологіях, авіації, космічній промисловості, машинобудуванні, енергетиці та телекомунікаціях. Вони аналізують вимоги до майбутніх систем, узгоджують роботу різних компонентів, контролюють їхню сумісність і допомагають забезпечити надійність та безпеку готових рішень.

28 листопада День Червоної планети / © pexels.com

28 листопада День Червоної планети. Марс отримав таке забарвлення через велику кількість оксидів заліза (іржі) у ґрунті та пилу. Планета має гірські хребти, глибокі каньйони, кратери й полярні шапки з льоду. Саме на Марсі розташована гора Олімп — найвищий відомий вулкан Сонячної системи.

Реклама

28 листопада День працівника системи фінансового моніторингу в Україні / © pexels.com

Також 28 листопада День працівника системи фінансового моніторингу в Україні. Працівники фінансового моніторингу контролюють фінансові операції, аналізують походження коштів, виявляють ознаки відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. До цієї системи належать державні органи, банки, фінансові установи та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу.

28 листопада Міжнародний день обізнаності про ауру / © pexels.com

А ще 28 листопада Міжнародний день обізнаності про ауру. Прихильники цього уявлення вважають, що аура може відображати емоційний стан, настрій і внутрішню енергію людини. У різних духовних практиках її описують за допомогою кольорів, кожному з яких приписують певне символічне значення. Наприклад, зелений пов’язують із гармонією, синій — зі спокоєм, жовтий — з оптимізмом і творчістю.

Новини партнерів

Новини партнерів