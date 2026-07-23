Який день 29 липня 2026 року / © ТСН

Реклама

29 липня 2026 року — середа. 1616-й день війни в Україні.

Який день 29 липня

29 липня віряни вшановують День пам’яті святого мученика Калиника / © pexels.com

29 липня віряни вшановують День пам’яті святого мученика Калиника. Калиник подорожував різними містами, проповідуючи Євангеліє і навертаючи людей до Христа. Під час гонінь на християн його заарештували. Попри жорстокі катування, він не зрікся своєї віри. За переказом, мученика засудили до страти через спалення. Перед смертю він помолився Богові, мужньо увійшов у вогонь і мирно відійшов до Господа. Його стійкість і відданість Христу стали прикладом незламної віри для багатьох християн.

29 липня в Україні День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України / © pexels.com

29 липня в Україні День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України. Дата обрана невипадково. 29 липня 2014 року під час боїв поблизу села Степанівка на Донеччині загинули десятеро воїнів 3-го окремого полку спеціального призначення. Цей день став символом жертовності, мужності та незламності українських спецпризначенців. Воїни ССО виконують одні з найнебезпечніших завдань: проводять спеціальні операції в тилу ворога, ведуть розвідку, організовують рух опору, коригують удари, звільняють полонених та здійснюють інші надскладні місії, значна частина яких залишається засекреченою. Саме тому подвиги багатьох полеглих операторів стають відомими лише через роки.

Реклама

29 липня Міжнародний день тигра / © pexels.com

Також 29 липня Міжнародний день тигра. Це екологічне свято покликане привернути увагу до збереження тигрів, які належать до видів, що перебувають під загрозою зникнення. Важлива дата була започаткована 2010 року під час Міжнародного форуму зі збереження тигрів, на якому 13 країн, де ці великі кішки мешкають у дикій природі, домовилися спільно працювати над відновленням їхньої популяції. Головною метою стала охорона природних місць існування тигрів, боротьба з браконьєрством та незаконною торгівлею дикими тваринами.

29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією / © pexels.com

А ще 29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Головна мета цього дня — нагадати, що різноманітність є цінністю, яка збагачує суспільство. Незалежно від походження, мови, національності, культури чи світогляду, кожна людина має право на рівне ставлення, повагу та можливість реалізовувати свої права без страху бути дискримінованою. У багатьох країнах цього дня проводять освітні лекції, міжкультурні фестивалі, круглі столи, мистецькі заходи та інформаційні кампанії. Вони спрямовані на розвиток взаєморозуміння між людьми, подолання стереотипів і формування суспільства, у якому панують рівність, інклюзивність та взаємоповага.

Новини партнерів