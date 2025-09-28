Яке свято 29 вересня 2025 року / © ТСН

Реклама

29 вересня 2025 року — понеділок. 1313-й день війни в Україні.

Яке завтра церковне свято за новим календарем

Завтра, 29 вересня, віряни святкують день пам’яті святого преподобного Киріяка, ісповідника. Киріяк був ченцем і провів своє життя у молитві, строгому пості та подвижництві. Його духовний шлях припав на епоху, коли візантійські імператори вели жорстоку боротьбу проти шанування святих ікон (VIII–IX ст.). Як істинний ісповідник, він відкрито виступав проти іконоборчої єресі, сповідував істину й закликав християн залишатися вірними Переданню Церкви.

Через свою непохитність преподобний зазнав переслідувань: його ув’язнювали, катували, морили голодом. Однак він не зрікся православної віри і навіть у випробуваннях залишався прикладом стійкості для інших.

Реклама

Що не можна робити 29 вересня

Не слід починати важливих справ — вони можуть “затягнутися довго, як осінні дощі”.

Не можна лінуватися — “хто на Киріяка спить, той увесь рік буде сонний”.

Забороняється займатися польовими роботами — час уже більше відводився на підготовку до холодів і домашні справи.

Народні прикмети і традиції на 29 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

ясна й тиха погода — обіцяє теплу та суху осінь;

вітер сильний — то вся зима буде вітряною;

дощ цього дня — означає мокру осінь і дощову весну наступного року;

зранку туман стелиться низько над землею — буде тепло ще довго;

журавлі летять високо — зима буде сніжна й пізня, якщо низько — рання та холодна;

грім 29 вересня — прикмета до теплої осені й м’якої зими.

29 вересня зранку туман стелиться низько над землею — буде тепло ще довго / © unsplash.com

В народі 29 вересня носило назву Киріяк-Літописець. Дивилися на погоду, щоб спрогнозувати, якою буде зима. Часто казали: “Киріяк-Літописець осінь записує, а зиму підказує”.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 вересня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 29 вересня є олівін. Цей мінерал особливо корисний для жінок у період підготовки до материнства, адже вважається, що він дарує спокій і внутрішню силу перед пологами. Водночас із давніх часів йому приписували здатність полегшувати тягар смутку та захищати людину від пригніченого стану духу.

Реклама

Цього дня народилися:

1989 рік — Євген Коноплянка, український футболіст, гравець національної збірної України;

1993 рік — Олег Верняєв, український гімнаст, багаторазовий призер Чемпіонатів Європи, світу, Європейських ігор та Універсіад;

1995 рік — Руслан Драпалюк, український актор театру та дубляжу фільмів, композитор, музикант, автор та виконавець пісень.

Пам’ятні дати 29 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 вересня:

1515 рік — Франція та Швейцарія укладають угоду про так званий «вічний мир»;

1669 рік — Михаїла I урочисто коронують як монарха Речі Посполитої;

1739 рік — за умовами Белградського договору Російська імперія здобуває від Османської держави території Азова та Запорожжя;

1789 рік — Конгрес Сполучених Штатів ухвалює рішення про створення національних збройних сил;

1793 рік — британський спортивний часопис уперше згадує про гру в теніс;

1829 рік — після реформування поліції Лондона засновують Скотленд-Ярд — центральне слідче управління Великої Британії;

1897 рік — в театрі “Олімпо” у Буенос-Айресі, під час прем’єри вистави “Креольський суд”, уперше звучить танго;

1922 рік — в Звенигородці на Черкащині більшовицькі спецслужби організовують так званий “з’їзд” отаманів Холодного Яру, під час якого більшість із них було заарештовано;

1926 рік — Києво-Печерську лавру закривають і перетворюють на музейний комплекс;

1938 рік — українського письменника й бандуриста Гната Хоткевича засуджують до смертної кари;

1941 рік — розпочинаються масові розстріли у Бабиному Яру;

1954 рік — створюють Європейську організацію з ядерних досліджень (CERN);

2003 рік — Росія розпочинає спорудження дамби від Таманського півострова в напрямку українського острова Тузла, що спричиняє міжнародний конфлікт.

Який завтра день в Україні і світі

29 вересня Всесвітній день серця / © unsplash.com

29 вересня в Україні День пам’яті трагедії Бабиного Яру. 29–30 вересня 1941 року, невдовзі після окупації Києва, німецькі загарбники разом з допоміжною поліцією зібрали понад 33 тисячі євреїв, під приводом переселення. Їх вели до Бабиного Яру — глибокого яру на околиці Києва, де всіх безжально розстріляли. У наступні місяці й роки місце стало осередком масових страт: тут убивали ромів, радянських військовополонених, українських націоналістів, підпільників, священників та інших. Загалом, за різними оцінками, в Бабиному Яру було страчено від 70 до понад 100 тисяч осіб.

Також 29 вересня Всесвітній день серця. День засновано 2000 року Всесвітньою федерацією серця (World Heart Federation) як частину глобальної кампанії проти хвороб серця та інсультів. Він став платформою для освітніх ініціатив, медичних досліджень і громадських заходів. Головна ціль — підвищити обізнаність населення про ризики, що загрожують серцю, а також популяризувати здоровий спосіб життя для його підтримки. Серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смерті у світі, тому увага до цього питання критично важлива.

Реклама

А ще 29 вересня Міжнародний день поширення інформації про продовольчі втрати та харчові відходи. День запроваджено Організацією Об’єднаних Націй у рамках ініціативи зі сталого розвитку та боротьби з голодом. Він підкреслює, що боротьба з продовольчими втратами є невід’ємною складовою досягнення Цілей сталого розвитку ООН, зокрема забезпечення продовольчої безпеки та відповідального споживання.

29 вересня День отоларинголога. Професійне свято лікарів, які спеціалізуються на діагностиці, лікуванні та профілактиці захворювань вух, носа, горла та суміжних органів (голоси, гортань, придаткові пазухи носа). Ця професія потребує високої кваліфікації, терпіння і уважності, адже від роботи лікаря залежить не лише здоров’я пацієнта, а часто й його здатність спілкуватися та нормально дихати.