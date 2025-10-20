Який багаторічник можна посадити зараз: пишно і рясно цвістиме від червня до кінця жовтня

Який багаторічник можна посадити у жовтні / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Якщо шукаєте багаторічний, який можна посадити зараз, виберіть ехінацею. І вона прикрашатиме ваш сад упродовж кількох місяців влітку та восени. Квітка витримує спеку, посуху, морози й навіть погані ґрунти, а цвіте з червня до жовтня, не втрачаючи своєї привабливості й аромату.

Чому ехінацея ідеальна для осіннього садіння

Восени ехінацею садити дуже зручно: поки земля ще не промерзла, коренева система встигає прижитися. Навесні вона відразу рушає в зростання, і вже з початку літа тішить міцними стеблами та великими квітками у формі ромашки.

Її не треба часто поливати чи підживлювати, ехінацея росте навіть там, де інші квіти в’януть. А ще вона приваблює метеликів і бджіл, створюючи живу, барвисту атмосферу в саду.

Реклама

Як правильно садити ехінацею восени

Час для садіння — жовтень, треба встигнути до перших сильних морозів.

Місце: сонячна ділянка або легка напівтінь.

Ґрунт: пухкий, дренований, без застою води.

Садіння: кореневища або саджанці заглиблюють на 5-7 см, присипають ґрунтом і мульчують.

Догляд: восени не потребує поливу, навесні можна підживити компостом.

Які переваги ехінацеї