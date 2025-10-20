ТСН у соціальних мережах

Який багаторічник можна посадити зараз: пишно і рясно цвістиме від червня до кінця жовтня

Ця гарна квітка невибаглива у догляді, стійка до посухи та морозів, а її цвітіння триває майже пів року.

Віра Хмельницька
Який багаторічник можна посадити у жовтні

Який багаторічник можна посадити у жовтні / © Фото з відкритих джерел

Якщо шукаєте багаторічний, який можна посадити зараз, виберіть ехінацею. І вона прикрашатиме ваш сад упродовж кількох місяців влітку та восени. Квітка витримує спеку, посуху, морози й навіть погані ґрунти, а цвіте з червня до жовтня, не втрачаючи своєї привабливості й аромату.

Чому ехінацея ідеальна для осіннього садіння

Восени ехінацею садити дуже зручно: поки земля ще не промерзла, коренева система встигає прижитися. Навесні вона відразу рушає в зростання, і вже з початку літа тішить міцними стеблами та великими квітками у формі ромашки.

Її не треба часто поливати чи підживлювати, ехінацея росте навіть там, де інші квіти в’януть. А ще вона приваблює метеликів і бджіл, створюючи живу, барвисту атмосферу в саду.

Як правильно садити ехінацею восени

  • Час для садіння — жовтень, треба встигнути до перших сильних морозів.

  • Місце: сонячна ділянка або легка напівтінь.

  • Ґрунт: пухкий, дренований, без застою води.

  • Садіння: кореневища або саджанці заглиблюють на 5-7 см, присипають ґрунтом і мульчують.

  • Догляд: восени не потребує поливу, навесні можна підживити компостом.

Які переваги ехінацеї

  • Цвіте з червня до перших морозів.

  • Добре переносить люті морози до -30°C.

  • Не боїться шкідників і посухи.

  • Має лікувальні властивості — підвищує імунітет.

  • Можна садити на клумбі чи в саду.

  • Квіти довго стоять у вазі.

