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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Який білок краще збивати на випічку: холодний чи теплий

Виявляється, навіть така дрібниця, як температура яєць, може позначитися на фінальному результаті під час приготування десерту.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який білок краще збивати: холодний чи теплий

Який білок краще збивати: холодний чи теплий / © Фото з відкритих джерел

Фахівці добре знають — якщо збивати надто холодні білки, то про повітряне безе доведеться забути.

Вся річ в тім, що холод уповільнює молекулярну активність, а тому білки стають нееластичними і в’язкими. Коли маса надто щільна, кисень проникає гірше, піна виходить надто рідкою, швидко осідає. Тож для ідеальної текстури потрібне тепло.

Тому важливо пам’ятати про одне просте правило: завжди завчасно (щонайменше за дві години) виймайте яйця з холодильника, щоб вони набули кімнатної температури.

Так ви отримаєте м’яку структуру для досягнення потрібної консистенції. Якщо ж у вас обмаль часу, опустіть яйця з холодильника у теплу воду на 10-15 хвилин.

Не менш важливо й те, що різні десерти потребують різної структури яєць. Наприклад, коли ви готуєте меренги на водяній бані, то немає різниці — білок буде теплим чи холодним. А от для класичного варіанту нагрівання вже є обов’язковою умовою.

Ігнорування температурного режиму є поширеною помилкою навіть серед досвідчених кулінарів.

Натомість жовтки менш вибагливі до температури. Їх можна змішувати з цукром навіть просто з холодильника. Головне — ретельно відділити жовтки від білків.

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Дата публікації
Кількість переглядів
167
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