Який день 20 лютого 2026 року / © ТСН

Реклама

20 лютого 2026 року — п’ятниця. 1457-й день війни в Україні.

Який завтра день

20 лютого віряни вшановують пам’ять святого преподобного Льва, єпископа Катанського / © unsplash.com

Завтра, 20 лютого, віряни вшановують пам’ять святого преподобного Льва, єпископа Катанського. Він жив у VIII столітті та був єпископом міста Катанія на острові Сицилія (нині — Італія). Відомий як ревний пастир, захисник православної віри та подвижник суворого аскетичного життя. За переданням, він мав дар чудотворення: зцілював хворих і навертав людей до християнства. Особливо прославився протистоянням місцевому чарівникові Іліодору, якого, за молитвою святого, було посоромлено.

20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні / © unsplash.com

20 лютого в Україні День Героїв Небесної Сотні. Важлива пам’ятна дата українців, встановлена указом Президента України 2015 року на вшанування подвигу учасників Революції Гідності, які загинули під час подій зими 2013–2014 років у Києві та інших містах. Назва «Небесна Сотня» стала символічною після трагічних розстрілів протестувальників 18–20 лютого 2014 року на майдані Незалежності в Києві. Саме 20 лютого 2014 року загинула найбільша кількість активістів. Події розгорталися під час Євромайдану — масових акцій протесту проти відмови тодішньої влади підписати Угоду про асоціацію з ЄС і проти згортання демократичних свобод. Герої Небесної Сотні — це понад сто осіб різного віку й професій, які віддали життя за гідність, свободу та європейський вибір України. Їм посмертно присвоєно звання Героя України.

Реклама

20 лютого День початку російської агресії проти України / © КМДА

Також 20 лютого День початку російської агресії проти України. Саме цією датою в Україні офіційно визначено початок збройної агресії Російської Федерації — відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». 20 лютого 2014 року розпочалися дії зі збройного захоплення Криму військовими підрозділами Росії без розпізнавальних знаків. Уже наприкінці лютого було заблоковано українські військові частини, адміністративні будівлі та стратегічні об’єкти. У березні відбувся незаконний «референдум», після чого Росія оголосила про анексію півострова.

20 лютого День соціальної справедливості в Україні / © pexels.com

А ще 20 лютого День соціальної справедливості в Україні (Всесвітній день соціальної справедливості). Його проголосила Організація Об’єднаних Націй 2007 року, аби привернути увагу до проблем бідності, безробіття, нерівності, дискримінації та порушення прав людини. Ідея дня полягає у зміцненні принципів рівності можливостей, гідної праці, доступу до освіти, медицини та соціального захисту. Соціальна справедливість передбачає створення умов, у яких кожна людина може реалізувати свій потенціал незалежно від статі, віку, походження чи соціального статусу.

20 лютого Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм / © pexels.com

20 лютого Міжнародний День людей, які перемогли алкоголізм. Ця дата має радше громадську й просвітницьку ініціативу, а не офіційний статус міжнародного свята, проте її підтримують спільноти тверезості та реабілітаційні центри в різних країнах. Мета дня — привернути увагу до проблеми алкогольної залежності, підтримати людей, які стали на шлях одужання, та показати, що повернення до повноцінного життя можливе. У центрі уваги — історії сили духу, відповідальності та відновлення родин, кар’єри й внутрішнього балансу.