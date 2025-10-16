Який день тижня вважається найгіршим для будь-яких починань і фінансових вкладень: це не понеділок

Який день тижня вважається найгіршим / © www.freepik.com/free-photo

Ми досить часто чуємо, що понеділок — день важкий. Але, як запевняють езотерики та народні прикмети, справжнім невдалим днем для нових починань є зовсім не він. Енергія тижня змінюється кожні 24 години. І деякі дні несуть у собі спокусу діяти імпульсивно, саме в такі миті й виникають помилки, втрати та розчарування. Розповідаємо, в який день краще нічого не починати, щоб не ризикувати грошима, здоров’ям та удачею.

Який день тижня вважається найгіршим для починань: можна втратити все

Це середа — день сумнівів і нестабільності. Попри те, що середа часто вважається серединою тижня, а отже — гарним часом для дій, астрологи називають її найневдалішою для фінансових вкладень та нових починань.

Чому саме середа вважається найгіршим днем тижня? Цим днем керує планета Меркурій — управитель комунікацій, торгівлі, інформації й руху. Однак його енергія надто мінлива: сьогодні все здається вигідним, а завтра ситуація може різко змінитися. Будь-які угоди, підписані в цей день, часто втрачають актуальність, а проєкти, розпочаті в середу, приносять не ті результати, на які ви розраховували.

Чому не варто вкладати гроші в середу

Астрологи кажуть, що середа — день, коли гроші не тримаються в руках. Навіть якщо ви отримаєте прибуток або підпишете вигідний контракт, є ризик, що згодом це обернеться непередбаченими витратами чи обманом. Також цього дня не рекомендують брати кредити, давати гроші в борг або робити великі покупки.

За народним повір’ям, гроші, витрачені в середу, ніби розвіюються вітром — не приносять користі й не повертаються.

Які народні прикмети про середу

Наші предки вірили:

хто почне важливу справу в середу — довго не побачить результату;

якщо в середу щось поламалося — скоро доведеться лагодити ще щось;

шлюби, укладені цього дня, часто бувають недовговічними.

Не дивно, що господині намагалися не починати у середу прибирання чи ремонт, а селяни уникали сіяння або пересаджування рослин.