Який десерт подовжує життя й позитивно впливає на серце та нерви: його треба їсти якомога частіше

Яка користь кунжутної халви / © Freepik

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Халва — один із тих десертів, які багато хто пам’ятає ще з дитинства. Особливо цінується кунжутна халва, яку готують із перетертого насіння кунжуту. Вона має насичений смак і містить чимало жирів, білка, мінералів та біологічно активних речовин. Її основний інгредієнт — кунжут, справді привертає увагу науковців через потенційний позитивний вплив на серцево-судинну систему, обмін речовин та антиоксидантний захист організму.

Що корисного міститься у кунжутній халві

Кунжут багатий на ненасичені жирні кислоти, рослинний білок, клітковину, кальцій, магній та інші мікроелементи. Також у його складі є лігнани — зокрема сезамін і сезамол, які мають антиоксидантні властивості.

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Саме магній важливий для нормальної роботи серця, нервової системи та м’язів, а жири необхідні організму для нормального функціонування клітин.

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Є й цікаві наукові дані. У систематичному огляді та метааналізі, опублікованому 2025 року, проаналізували 13 клінічних досліджень за участю 521 людини. Вчені виявили, що вживання кунжуту та продуктів із нього може позитивно впливати на деякі показники обміну речовин і запалення, зокрема рівень глікованого гемоглобіну, С-реактивного білка та інтерлейкіну-6.

Інший метааналіз, присвячений кунжуту та його продуктам, також виявив позитивний вплив на рівень глюкози та глікованого гемоглобіну.

Чи справді халва може бути корисною для нервової системи та серця

Безпосередньо твердження, що халва лікує нервову систему або запобігає нервовим розладам, наукові дослідження не підтверджують. Проте поживні речовини кунжуту беруть участь у процесах, важливих для роботи мозку та нервової системи.

Крім того, у кунжуті є антиоксидантні сполуки, які допомагають організму протистояти окисному стресу. Саме тому вчені досліджують кунжут як потенційно корисний компонент раціону для серцево-судинної системи та довголіття.

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Водночас важливо пам’ятати: халва залишається солодким і досить калорійним десертом. Тому користь кунжуту не означає, що її варто їсти у великих кількостях. Найкраще вибирати халву з простим складом і невелику порцію — наприклад, близько 20–30 г.

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