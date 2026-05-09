Забудьте про червоний манікюр: модний хіт літа-2026 (фото)
Цього сезону модниці масово обирають яскраві відтінки, які додають образу легкості та настрою.
З наближенням літа яскраві кольори манікюру стають дедалі популярнішими серед панянок. У тренді цього сезону — жовтий. Цей стильний варіант кольору, що асоціюється зі щастям, енергією та оптимізмом, позиціонується як явний фаворит.
Який жовтий дизайн для нігтів буде популярним, розповіли експерти Vogue México.
Nails-експерти пояснили, що популярними будуть масляно-жовтий відтінок, яскравий жовтий, французький дизайн. Це буде безпрограшний вибір, незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу довгим нігтям мигдалеподібної форми, чи коротким квадратним.
Як повідомлялося, серед панянок зростає попит на ніжні відтінки у манікюрі. Особливо — на акварельні та пудрово-блакитні французькі кінчики. Вони стає головним героєм весняно-літнього сезону.