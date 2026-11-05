Який хліб найкраще купувати, бо він смачний і корисний: експерти назвали чотири види

Який хліб вважається найкориснішим / © Credits

Реклама

Хліб може бути не лише доповненням до основних страв, а й джерелом клітковини, рослинного білка, вітамінів групи B і мінералів. Однак його поживна цінність значною мірою залежить від борошна, способу приготування та додаткових інгредієнтів. Деякі сорти містять більше харчових волокон і повільніше засвоюваних вуглеводів, тому краще насичують та допомагають урізноманітнити щоденний раціон. Дієтологи найчастіше радять звертати увагу на цільнозерновий, житній, хліб на заквасці та хліб із пророщеного зерна. Кожен із цих видів має свої особливості складу та смаку.

Цільнозерновий хліб: багато клітковини й вітамінів

Головна особливість такого хліба — борошно, виготовлене з цілого зерна. На відміну від рафінованого білого борошна воно містить усі три частини зернини: оболонку, зародок та ендосперм. Саме в оболонці зосереджена значна частина клітковини, а зародок містить вітаміни й корисні жири.

Реклама

У складі цільнозернового хліба є харчові волокна, рослинний білок, вітаміни групи B, магній, залізо й цинк. Клітковина підтримує нормальну роботу кишківника, сприяє тривалішому відчуттю ситості та допомагає уникати різких коливань рівня цукру в крові порівняно з виробами з очищеного борошна.

Реклама

Під час купівлі варто перевіряти перелік інгредієнтів: на першому місці має бути цільнозернове борошно. Напис «мультизерновий» сам собою не означає, що хліб виготовлений із цільного зерна.

Житній хліб: джерело харчових волокон і мінералів

Житній хліб виготовляють із житнього борошна, іноді з додаванням пшеничного. Його характерний смак і щільна текстура зумовлені особливостями житнього зерна. Особливо цінним є хліб із цільнозернового або обдирного житнього борошна, адже він зберігає більше поживних речовин.

У його складі є клітковина, рослинний білок, вітаміни групи B, магній, фосфор, залізо та марганець. Харчові волокна підтримують травлення, допомагають довше залишатися ситими і сприяють нормальній роботі кишківника.

Житній хліб також містить складні вуглеводи, які забезпечують організм енергією. Водночас його користь залежить від рецептури: вироби з великою кількістю білого пшеничного борошна, цукру або сиропів не варто автоматично вважати найкращим вибором.

Реклама

Хліб на заквасці: особливий спосіб приготування

Такий хліб готують не лише на промислових дріжджах, а за допомогою закваски — суміші борошна й води, у якій природно розвиваються молочнокислі бактерії та дріжджі. Під час тривалого бродіння вони змінюють властивості тіста, формують характерний кислуватий смак і впливають на структуру готового виробу.

До складу такого хліба зазвичай входять борошно, вода, закваска та сіль. Якщо його виготовлено з цільнозернового борошна, він додатково містить клітковину, вітаміни групи B, магній і залізо.

Ферментація може зменшувати кількість деяких речовин, які перешкоджають засвоєнню мінералів, зокрема фітинової кислоти. Також вона може впливати на засвоюваність вуглеводів. Однак це не означає, що будь-який хліб на заквасці автоматично корисніший за цільнозерновий: важливо враховувати тип борошна та повний склад продукту.

Хліб із пророщеного зерна: додаткові поживні речовини

Для виготовлення такого хліба використовують зерна пшениці, жита, ячменю та інших злаків, які попередньо пророщують. Під час проростання у зерні активуються ферменти, змінюється співвідношення окремих поживних речовин, а частина крохмалю розщеплюється на простіші сполуки.

Реклама

Такий хліб може містити клітковину, рослинний білок, вітаміни групи B, залізо, магній і цинк. Якщо виробник використовує цілі зерна, в готовому продукті зберігається значна частина їхніх природних поживних компонентів.

Пророщування може підвищувати доступність деяких мінералів для засвоєння організмом. Крім того, такий хліб має насичений зерновий смак і добре поєднується з сиром, яйцями, овочами та іншими продуктами.

Новини партнерів

Новини партнерів