Який вибрати колір манікюру, щоб приховати відростання нігтів

Манікюр, який приховує відростання нігтів

Реклама

Збереження первинної бездоганності манікюру протягом тривалого часу є поширеним викликом, адже природний ріст нігтів неминуче порушує ідеальну лінію покриття. Особливо помітними ці зміни стають для тих, чия нігтьова пластина оновлюється дуже інтенсивно. Проте існує дієвий спосіб зберегти охайність рук без частих корекцій, а саме використання специфічних відтінків лаку, які здатні візуально нівелювати процес росту. Правильно обраний тон буквально зливається з натуральною основою, створюючи м’який перехід і дозволяючи манікюру виглядати свіжим навіть через кілька тижнів.

Саме в цій практичності криється секрет незмінної популярності нюдових трендів. Окрім того, що така палітра відповідає сучасним канонам мінімалізму та виглядає вишукано, вона є надзвичайно зручною у повсякденному житті. Світла гама робить дрібні недоліки, як-от мікросколи чи нерівності, майже невидимими, на відміну від контрастних темних кольорів. Експерти радять використовувати насамперед нюдові відтінки для підтримки ефекту щойно зробленого манікюру на максимально довгий термін.

Практичність нюдових трендів

Нюдова палітра не дарма утримує лідерські позиції у світі нейл-арту. Окрім своєї здатності створювати витончений та мінімалістичний образ, такі кольори мають суттєву практичну перевагу. Завдяки тому, що вони максимально наближені до природного тону шкіри та нігтя, будь-які зміни стають майже невловимими. Світлі бежеві та рожеві тони м’яко переходять у натуральний колір нігтя, що відростає. На світлому фоні дрібні пошкодження, випадкові сколи чи нерівності поверхні залишаються практично непомітними для оточуючих.

Реклама

Використання бежевих, ніжно-рожевих, пісочних або пудрових кольорів створює м’яку лінію переходу. Оскільки тон лаку майже ідентичний кольору нігтя, візуальна межа відростання практично стирається, що дозволяє манікюру виглядати охайно навіть через 3-4 тижні.

Молочне покриття. Фото: cosmo.com.ua

Jelly pink nails. Фото: cosmo.com.ua

Покриття відтінку горіхового молока. Фото: cosmo.com.ua

Персиковий манікюр. Фото: cosmo.com.ua

Pastel pink nails. Фото: cosmo.com.ua

Бежевий нюд. Фото: cosmo.com.ua

Використання камуфлюючих баз та напівпрозорих лаків є одним із найефективніших способів маскування відростання. На відміну від щільних пігментованих кольорів, такі засоби дають легкий відтінок і дозволяють натуральному нігтю просвічуватися. Це створює ефект «свого нігтя, тільки кращого» і робить процес відростання абсолютно непомітним для оточуючих.

Новини партнерів