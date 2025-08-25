Кіт відмовляється від корму: який краще взяти — сухий чи вологий / © unsplash.com

Реклама

Фахівчиня-ветеринарка Кеті Мікс у коментарі для PetMD наголошує: вибагливість котів має свої причини, і господарям нерідко доводиться експериментувати з раціоном, щоб знайти ідеальний варіант для свого улюбленця.

Одне з найпоширеніших запитань — який корм обрати: сухий чи вологий? Обидва типи мають переваги, проте остаточне рішення варто ухвалювати з огляду на особливості організму та спосіб життя тварини.

Ключова відмінність між ними полягає у вмісті вологи. В сухому кормі її всього близько 10%, решта — це концентровані поживні речовини: білки, жири, вуглеводи та вітаміни. Вологі консерви містять приблизно 70% води, завдяки чому легше засвоюються і додатково забезпечують організм кота необхідним зволоженням.

Реклама

Сухі корми зазвичай мають підвищений вміст вуглеводів, водночас кількість білків і жирів відрізняється залежно від виробника.

Втім, навіть найдорожчий і найякісніший продукт може не сподобатися вашому улюбленцеві — часом це питання його мінливого «настрою». У таких випадках господарям не залишається нічого іншого, як пристосовуватися до харчових уподобань свого пухнастого друга.