ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Який корм краще обрати, якщо кіт відмовляється їсти — сухий чи вологий

Чимало господарів стикаються з типовою для котів примхою: учора пухнастик з апетитом ласував кормом, а наступного дня раптом категорично відвертається від миски.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Кіт відмовляється від корму: який краще взяти — сухий чи вологий

Кіт відмовляється від корму: який краще взяти — сухий чи вологий / © unsplash.com

Фахівчиня-ветеринарка Кеті Мікс у коментарі для PetMD наголошує: вибагливість котів має свої причини, і господарям нерідко доводиться експериментувати з раціоном, щоб знайти ідеальний варіант для свого улюбленця.

Одне з найпоширеніших запитань — який корм обрати: сухий чи вологий? Обидва типи мають переваги, проте остаточне рішення варто ухвалювати з огляду на особливості організму та спосіб життя тварини.

Ключова відмінність між ними полягає у вмісті вологи. В сухому кормі її всього близько 10%, решта — це концентровані поживні речовини: білки, жири, вуглеводи та вітаміни. Вологі консерви містять приблизно 70% води, завдяки чому легше засвоюються і додатково забезпечують організм кота необхідним зволоженням.

Сухі корми зазвичай мають підвищений вміст вуглеводів, водночас кількість білків і жирів відрізняється залежно від виробника.

Втім, навіть найдорожчий і найякісніший продукт може не сподобатися вашому улюбленцеві — часом це питання його мінливого «настрою». У таких випадках господарям не залишається нічого іншого, як пристосовуватися до харчових уподобань свого пухнастого друга.

Дата публікації
Кількість переглядів
109
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie