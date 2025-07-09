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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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540
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Який мінімальний бал за НМТ 2025 року потрібно набрати, щоб вступити на бюджет: все залежить від обраної спеціальності

Вступна кампанія 2025 в Україні триває, а тому абітурієнтам важливо знати, який мінімальний бал, отриманий на НМТ, допоможе вступити до вишу цього року.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який прохідний бал НМТ 2025 року для вступу на бюджет

Який прохідний бал НМТ 2025 року для вступу на бюджет / © unsplash.com

На порталі Osvita.ua розповіли про Порядок приймання на навчання до ВНЗ на усі спеціальності, крім винятків. Відповідно до нього мінімальний бал для допуску на відбір визначається ЗВО у Правилах приймання.

Мінімальний бал НМТ 2025 для вступу до вишу

Для розрахування конкурсного балу тестові бали, отримані на НМТ за кожен окремий предмет, будуть переведені в рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

МОН встановило вагові коефіцієнти для усіх тестових предметів для вступу на кожну спеціальність.

Так, конкурсний бал для вступу як на контракт, так і на бюджет, повинен бути не нижчим за 150 балів для спеціальностей:

  • C3 “Міжнародні відносини”;

  • D4 “Публічне управління та адміністрування”;

  • D8 “Право”;

  • D9 “Міжнародне право”;

  • I1 “Стоматологія”;

  • I2 “Медицина”;

  • I3 “Педіатрія”;

  • I4 “Медична психологія”;

  • I8 “Фармація (за спеціалізаціями)”.

Для вступу на бюджет на інші спеціальності на основі загальної середньої освіти конкурсний бал повинен бути не менше 130.

Зверніть увагу! Ця вимога не поширюється на дітей загиблих поліцейських та військовослужбовців, померлих полонених чи тих військовослужбовців, які вважаються безвісно відсутніми особами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
540
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