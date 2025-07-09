Який мінімальний бал за НМТ 2025 року потрібно набрати, щоб вступити на бюджет: все залежить від обраної спеціальності

Який прохідний бал НМТ 2025 року для вступу на бюджет / © unsplash.com

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На порталі Osvita.ua розповіли про Порядок приймання на навчання до ВНЗ на усі спеціальності, крім винятків. Відповідно до нього мінімальний бал для допуску на відбір визначається ЗВО у Правилах приймання.

Мінімальний бал НМТ 2025 для вступу до вишу

Для розрахування конкурсного балу тестові бали, отримані на НМТ за кожен окремий предмет, будуть переведені в рейтинговий бал за 200-бальною шкалою.

МОН встановило вагові коефіцієнти для усіх тестових предметів для вступу на кожну спеціальність.

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Так, конкурсний бал для вступу як на контракт, так і на бюджет, повинен бути не нижчим за 150 балів для спеціальностей:

C3 “Міжнародні відносини”;

D4 “Публічне управління та адміністрування”;

D8 “Право”;

D9 “Міжнародне право”;

I1 “Стоматологія”;

I2 “Медицина”;

I3 “Педіатрія”;

I4 “Медична психологія”;

I8 “Фармація (за спеціалізаціями)”.

Для вступу на бюджет на інші спеціальності на основі загальної середньої освіти конкурсний бал повинен бути не менше 130.

Зверніть увагу! Ця вимога не поширюється на дітей загиблих поліцейських та військовослужбовців, померлих полонених чи тих військовослужбовців, які вважаються безвісно відсутніми особами.