Який одяг вважається найтеплішим / © Фото з відкритих джерел

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Якщо в оселі прохолодно, не обов’язково одразу вдягати найтовстіший светр. Щоб зігрітися, важливо правильно поєднувати речі та вибирати тканини, які утримують тепло біля тіла. Фахівці з текстилю та одягу радять звертати увагу на вовну, фліс і термобілизну, а також одягатися кількома шарами. Такий підхід допомагає зберігати тепло навіть тоді, коли доводиться довго сидіти за комп’ютером, читати чи працювати вдома.

Вовна та фліс: які матеріали найкраще зігрівають

Одним із найкращих варіантів для холодної оселі є вовняний одяг. Вовняні волокна утримують повітря, яке працює як теплоізоляційний прошарок. Тому вовняний светр, кардиган або жилет допомагають зберігати тепло тіла. Особливо зручні для щоденного носіння речі з мериносової вовни: вони м’які, добре пропускають повітря та можуть відводити частину вологи.

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Не менш практичний варіант — фліс. Він легкий, м’який, швидко висихає та добре утримує тепло. Флісова кофта підходить для прохолодної кімнати, а флісові штани допоможуть зігрітися, якщо мерзнуть ноги. Цей матеріал особливо зручний для домашнього одягу, адже не обмежує рухів і не створює відчуття важкості.

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Водночас тепло залежить не лише від назви матеріалу. Як пояснює фахівчиня з текстилю Ребекка Ван Амбер у матеріалі ABC News про найтепліші тканини для зими, важливе значення має товщина матеріалу та кількість повітря, яке він утримує. Тому щільний светр із якісного синтетичного волокна також може добре зігрівати.

Термобілизна та кілька шарів: як правильно вдягатися вдома

Один із найпростіших способів зігрітися — вдягнути кілька шарів одягу замість однієї дуже товстої речі. Між шарами утворюються повітряні прошарки, які сповільнюють втрату тепла. Саме такий принцип рекомендують фахівці з вибору одягу для холодної погоди.

Для дому можна використати просту комбінацію:

Перший шар — тонка термобілизна або футболка з довгими рукавами. Вона має прилягати до тіла, але не стискати його. Термобілизна з поліестеру або вовни допомагає відводити вологу, якщо ви рухаєтеся чи виконуєте домашню роботу.

Другий шар — светр, флісова кофта або теплий кардиган. Його основне завдання — утримувати тепло. Якщо в кімнаті дуже холодно, можна додати жилет.

Третій шар — теплий домашній халат або м’яка кофта. Він стане додатковим утепленням, коли ви довго сидите без руху.

Не варто надто щільно затягувати одяг або вдягати речі, які обмежують рухи. Надто тісні шари можуть створювати дискомфорт, а перегрівання та пітливість згодом посилюють відчуття холоду.

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Чому важливо зігрівати ноги, руки та шию

Навіть теплий светр не завжди допомагає, якщо ноги мерзнуть від холодної підлоги. У такому разі варто вдягнути вовняні або термошкарпетки й теплі домашні капці з підошвою, яка ізолює від холоду. Якщо звичайних шкарпеток недостатньо, можна використати два тонкі шари, але взуття не повинно стискати стопи.

Для додаткового комфорту підійдуть жилет, шарф або м’який комір, який прикриває шию. Якщо ви працюєте за столом, покладіть на коліна плед: він допоможе зберегти тепло, не додаючи зайвих шарів одягу на все тіло.

Окрему увагу варто приділити тканині біля тіла. Бавовна приємна на дотик, але добре вбирає вологу й повільніше висихає, тому під час пітливості може створювати відчуття прохолоди. Для першого шару в холодних умовах практичнішими можуть бути вовна або матеріали, що відводять вологу.

Який одяг вибрати, якщо вдома дуже холодно

Для повсякденного використання найкраще підійде поєднання термобілизни, вовняного светра або флісової кофти, теплих штанів і шкарпеток. Якщо ви багато сидите, додайте жилет і плед. Якщо рухаєтеся та прибираєте, обирайте легші шари, щоб не спітніти.

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Головне правило — не шукати одну найтеплішу річ, а створити зручну систему утеплення. Вовна й фліс добре утримують тепло, термобілизна допомагає підтримувати сухість шкіри, а кілька шарів дають змогу регулювати комфорт залежно від температури в кімнаті.

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