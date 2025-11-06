Який одяг може коштувати роботи: підприємиця розповіла, за що звільнила працівницю

Дівчину звільнили через любов до худі та ігнорування дрескоду

Американська підприємиця Стейсі Тушль влаштувала справжній переполох у соціальних мережах, поділившись історією про те, як майже десять років тому вона звільнила свою співробітницю. Причина може здатися смішною чи навіть абсурдною: постійне носіння худі (толстовки з капюшоном), попри чітко прописаний дрескод компанії.

Про це пише NDTV.

«Ні» толстовкам у Zoom

Стейсі Тушль опублікувала відео в Instagram, де детально розповіла про ситуацію. Вона пояснила, що правила дрескоду, включно із забороною на худі під час Zoom-дзвінків, були чітко озвучені співробітниці під час оформлення на роботу.

Однак, працівниця вперто ігнорувала це правило, що змусило менеджерку постійно робити зауваження. У дописі до відео Стейсі зазначила, що хоча інцидент стався давно, він багато чого її навчив, і якби була така необхідність, вона вчинила б так само «знову і знову».

Мережа розділилася на два табори

Відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі лайків та сотні коментарів, і, звісно, викликало гарячу дискусію про робочу етику, професіоналізм і доцільність жорстких правил дрескоду в сучасному світі. Реакція була дуже неоднозначною.

Один із користувачів підтримав позицію підприємиці.

«Ти звільнила її не за худі, ти звільнила її за відсутність професіоналізму та винахідливості», — зазначив один із коментаторів.

Інші вважали звільнення занадто суворим, але визнали, що правила є правила.

«Спочатку я подумав: що?! Через толстовку? Але правила, очевидно, були чітко визначені. Тож на цьому етапі це було просто ігнорування», — повідомив інший користувач.

Деякі коментатори почали ділитися власними історіями про непрофесійних колег, наголошуючи, що ігнорування правил — це серйозна проблема.

«Мені це подобається у тобі, бо у мене була колега, яка постійно запізнювалася на 2-3 години щодня. Нам усім доводилося компенсувати її втрати», — поділився третій користувач.

Але не обійшлося і без критики на адресу самої Тушль, яка була «занадто щасливою», розповідаючи про звільнення.

«Чому ти так радісно і гордо ділишся тим, що так швидко звільняєш людей?», — запитав один із коментаторів.

