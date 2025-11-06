ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
2 хв

Який одяг може коштувати роботи: підприємиця розповіла, за що звільнила працівницю

Американська підприємиця викликала шалену дискусію в Мережі про межі професіоналізму, коли поділилася історією, як звільнила співробітницю за те, що та вперто не хотіла знімати худі під час робочих відеодзвінків.

Автор публікації
Ірина Ігнатова
Порушення дрескоду

Дівчину звільнили через любов до худі та ігнорування дрескоду

Американська підприємиця Стейсі Тушль влаштувала справжній переполох у соціальних мережах, поділившись історією про те, як майже десять років тому вона звільнила свою співробітницю. Причина може здатися смішною чи навіть абсурдною: постійне носіння худі (толстовки з капюшоном), попри чітко прописаний дрескод компанії.

Про це пише NDTV.

«Ні» толстовкам у Zoom

Стейсі Тушль опублікувала відео в Instagram, де детально розповіла про ситуацію. Вона пояснила, що правила дрескоду, включно із забороною на худі під час Zoom-дзвінків, були чітко озвучені співробітниці під час оформлення на роботу.

Однак, працівниця вперто ігнорувала це правило, що змусило менеджерку постійно робити зауваження. У дописі до відео Стейсі зазначила, що хоча інцидент стався давно, він багато чого її навчив, і якби була така необхідність, вона вчинила б так само «знову і знову».

Мережа розділилася на два табори

Відео швидко стало вірусним, зібравши тисячі лайків та сотні коментарів, і, звісно, викликало гарячу дискусію про робочу етику, професіоналізм і доцільність жорстких правил дрескоду в сучасному світі. Реакція була дуже неоднозначною.

Один із користувачів підтримав позицію підприємиці.

«Ти звільнила її не за худі, ти звільнила її за відсутність професіоналізму та винахідливості», — зазначив один із коментаторів.

Інші вважали звільнення занадто суворим, але визнали, що правила є правила.

«Спочатку я подумав: що?! Через толстовку? Але правила, очевидно, були чітко визначені. Тож на цьому етапі це було просто ігнорування», — повідомив інший користувач.

Деякі коментатори почали ділитися власними історіями про непрофесійних колег, наголошуючи, що ігнорування правил — це серйозна проблема.

«Мені це подобається у тобі, бо у мене була колега, яка постійно запізнювалася на 2-3 години щодня. Нам усім доводилося компенсувати її втрати», — поділився третій користувач.

Але не обійшлося і без критики на адресу самої Тушль, яка була «занадто щасливою», розповідаючи про звільнення.

«Чому ти так радісно і гордо ділишся тим, що так швидко звільняєш людей?», — запитав один із коментаторів.

