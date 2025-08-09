Який педикюр у тренді в серпні: стильна добірка

Педикюр. / © Getty Images

Стриманий дизайн, округлі форми та елегантне оздоблення - ці тренди домінуватимуть у педикюрі в серпні. Ідеальним для ваших нігтиків на ногах буде молочний французький педикюр.

Про французький педикюр з молочним відтінком, який зараз на піку популярності, пише Vogue México.

Цей педикюр, як і манікюр загалом, є одним із найелегантніших та найуніверсальніших варіантів для ніг. Він пасує до будь-якого типу сандалій і потребує менше догляду. Якщо темний колір робить корінь нігтя видимим вже за пару тижнів, то цей дизайн може продовжити термін його служби ще на кілька днів.

Ставка на молочно-білий

Цього літа педикюр у моді - чим він коротший, тим стриманіший, свіжіший та вишуканіший.

Популярні у цьому сезоні “молочні нігті”. В основі - молочно-білий колір, що - без перебільшення - став найпопулярнішим кольором у салонах краси.

“Якщо ви вже спробували його на своїх руках, то знаєте, про що ми говоримо. Це неймовірно привабливий та універсальний відтінок, який ніколи не набридає та запрошує вас повторювати його місяць за місяцем”, - пише Vogue.

Молочний педикюр. / © Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що названо головний тренд педикюру літа 2025.