ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
654
Час на прочитання
2 хв

Який побутовий прилад "з'їдає" більше світла, ніж 65 холодильників: як зекономити

Багато українців навіть не здогадуються, який кухонний прилад є головним споживачем електроенергії в домі.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Духовка

Духовка / © unsplash.com

Багато споживачів помилково вважають, що основними «винуватцями» високих рахунків за електроенергію є холодильник або бойлер. Однак насправді пальму першості часто утримує звичайна електрична духовка, потужність якої може здивувати навіть досвідчених господарів.

Про це повідомляє «Радіо Трек».

Згідно з підрахунками фахівців, споживання електричної духовки може перевищувати витрати енергії 65 холодильників, що працюють одночасно.

Більшість сучасних духовок мають потужність від 2000 до 5000 Вт. Проте, звичайний холодильник споживає в середньому 300–800 Вт, причому працює він циклічно, а не постійно на повну потужність.

Така суттєва різниця пояснюється принципом роботи приладів. Духовка потребує колосальних витрат енергії для швидкого нагрівання до високих температур (200°C і вище) та їх постійної підтримки. За місяць активного використання цей прилад може додати до рахунку 40–90 кВт·год, а за рік — до 224 кВт·год.

Варто також звернути увагу на так зване фонове споживання. Деякі моделі духовок продовжують використовувати електроенергію навіть у вимкненому стані — у режимі очікування. Це відбувається через роботу електронного дисплея, годинника чи сенсорних панелей. Хоча ці витрати здаються мізерними, за рік вони накопичуються у помітну суму.

До переліку приладів, які варто вимикати з розетки, експерти також відносять телевізори та зарядні пристрої, адже вони не лише марно витрачають ресурс, а й можуть стати причиною пожежі.

Як зменшити рахунки за світло

Аби використання духовки не стало ударом по сімейному бюджету, фахівці радять дотримуватися кількох правил енергоефективності:

  • Готуйте оптом: намагайтеся розігрівати духовку один раз і запікати кілька страв одночасно або поспіль. Це найефективніший спосіб використання тепла.

  • Використовуйте залишкове тепло: вимикайте прилад за 5–10 хвилин до повної готовності страви. Температура всередині зберігатиметься достатньо довго, щоб їжа «дійшла».

  • Не зазирайте всередину без потреби: кожне відкриття дверцят призводить до різкої втрати температури. Щоб відновити жар, духовка вмикається на повну потужність, витрачаючи зайві кіловати.

  • Вимикайте з мережі: якщо ваша модель споживає енергію в режимі очікування, візьміть за звичку виймати вилку з розетки після завершення готування.

Нагадаємо, під час відключень електроенергії експерти та ДСНС радять заздалегідь подбати про харчування й безпеку. Українцям рекомендують мати запас продуктів тривалого зберігання та їжі без термічної обробки, а також використовувати безпечні способи приготування — запарювання в термосі або розігрів на сертифікованих туристичних пальниках із дотриманням правил безпеки.

Для швидкого приготування підходять крупи, пластівці та сублімована їжа, а в разі перебоїв з водою — прості страви в одному посуді. Також радять заздалегідь сформувати запас питної води та регулярно його оновлювати.

Дата публікації
Кількість переглядів
654
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie