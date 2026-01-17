Який побутовий прилад "з'їдає" більше світла, ніж 65 холодильників: як зекономити

Духовка / © unsplash.com

Багато споживачів помилково вважають, що основними «винуватцями» високих рахунків за електроенергію є холодильник або бойлер. Однак насправді пальму першості часто утримує звичайна електрична духовка, потужність якої може здивувати навіть досвідчених господарів.

Про це повідомляє «Радіо Трек».

Згідно з підрахунками фахівців, споживання електричної духовки може перевищувати витрати енергії 65 холодильників, що працюють одночасно.

Більшість сучасних духовок мають потужність від 2000 до 5000 Вт. Проте, звичайний холодильник споживає в середньому 300–800 Вт, причому працює він циклічно, а не постійно на повну потужність.

Така суттєва різниця пояснюється принципом роботи приладів. Духовка потребує колосальних витрат енергії для швидкого нагрівання до високих температур (200°C і вище) та їх постійної підтримки. За місяць активного використання цей прилад може додати до рахунку 40–90 кВт·год, а за рік — до 224 кВт·год.

Варто також звернути увагу на так зване фонове споживання. Деякі моделі духовок продовжують використовувати електроенергію навіть у вимкненому стані — у режимі очікування. Це відбувається через роботу електронного дисплея, годинника чи сенсорних панелей. Хоча ці витрати здаються мізерними, за рік вони накопичуються у помітну суму.

До переліку приладів, які варто вимикати з розетки, експерти також відносять телевізори та зарядні пристрої, адже вони не лише марно витрачають ресурс, а й можуть стати причиною пожежі.

Як зменшити рахунки за світло

Аби використання духовки не стало ударом по сімейному бюджету, фахівці радять дотримуватися кількох правил енергоефективності:

Готуйте оптом: намагайтеся розігрівати духовку один раз і запікати кілька страв одночасно або поспіль. Це найефективніший спосіб використання тепла.

Використовуйте залишкове тепло: вимикайте прилад за 5–10 хвилин до повної готовності страви. Температура всередині зберігатиметься достатньо довго, щоб їжа «дійшла».

Не зазирайте всередину без потреби: кожне відкриття дверцят призводить до різкої втрати температури. Щоб відновити жар, духовка вмикається на повну потужність, витрачаючи зайві кіловати.

Вимикайте з мережі: якщо ваша модель споживає енергію в режимі очікування, візьміть за звичку виймати вилку з розетки після завершення готування.

Нагадаємо, під час відключень електроенергії експерти та ДСНС радять заздалегідь подбати про харчування й безпеку. Українцям рекомендують мати запас продуктів тривалого зберігання та їжі без термічної обробки, а також використовувати безпечні способи приготування — запарювання в термосі або розігрів на сертифікованих туристичних пальниках із дотриманням правил безпеки.

Для швидкого приготування підходять крупи, пластівці та сублімована їжа, а в разі перебоїв з водою — прості страви в одному посуді. Також радять заздалегідь сформувати запас питної води та регулярно його оновлювати.