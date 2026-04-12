Який посуд категорично заборонено гріти в мікрохвильовій печі

Ігнорування цих правил загрожує не тільки псуванням самих продуктів, але навіть і техніки.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наявність мікрохвильовки істотно полегшує процес розігріву їжі / © pixabay.com

Мікрохвильовка — це прилад, в якому можна підігрівати та готувати страви за допомогою електромагнітного випромінювання. Її специфіка роботи в тому, що ставити в неї можна не будь-який посуд, а лише з певних матеріалів та з певними характеристиками.

Який посуд категорично не можна використовувати у мікрохвильовій печі

  • Тарілки та чашки, декоровані блискучими елементами з позолоти, особливо на зовнішніх сторонах або всередині посуду — це табу для мікрохвильової печі. Їх не рекомендують використовувати через те, що в позолоченому декорі містяться металеві частинки. Після нагрівання таких елементів може початися іскріння, а їжа набуде характерного присмаку гару.

  • Фарфор — тонкий матеріал, який не можна піддавати впливу високих температуру

  • Глина — звичайна, без захисного шару

  • Метал — не тільки у вигляді тарілок, чашок, а й як елемент малюнка. Від цього всередині з’являться іскри, і мікрохвильова піч вийде з ладу.

  • Пластик — якщо використовуєте режим гриля: він втратить властивості, розплавиться

Раніше ми писали що не можна розігрівати в мікрохвильовій печі. Більше про це читайте у новині.

