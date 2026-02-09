ТСН у соціальних мережах

Який посуд в жодному разі не можна мити в посудомийці та замочувати, бо доведеться купувати новий

Які види посуду можуть зіпсуватися від тривалого контакту з водою та агресивною дією посудомийних машин, і чому деякі матеріали потребують особливо делікатного догляду.

Який посуд не можна мити в посудомийці

Який посуд не можна мити в посудомийці / © unsplash.com

Посудомийна машина стала надійним помічником на кухні, але далеко не всі предмети побуту витримують інтенсивне миття, високу температуру й агресивні мийні засоби. Деякі види посуду можуть зіпсуватися після всього одного циклу, а інші — втратити вигляд або навіть стати небезпечними для здоров’я. Насправді є кілька категорій матеріалів, які категорично не можна ні мити в посудомийці, ні надовго замочувати у воді. І якщо ігнорувати ці заборони, доведеться купувати новий посуд.

Який посуд категорично не можна мити в посудомийній машині та замочувати

  • Дерев’яні дошки й ложки. Дерево дуже чутливе до води. Тривале замочування або цикл у посудомийній машині призводять до його деформації, розтріскування та втрати захисного шару. Під впливом високої температури дерево розшаровується, а агресивна хімія вимиває природні олії. У результаті такі дошки й ложки стають пористими та швидко вбирають запахи й бактерії.

  • Чавунні сковорідки та казани. Чавун обов’язково має бути сухим і захищеним натуральною плівкою жиру. Замочування руйнує цю плівку, а посудомийка взагалі здатна позбавити чавунну поверхню «припікання», через що він починає іржавіти.

  • Посуд з ручним розписом або позолотою. Розпис, позолота та декоративні елементи дуже погано переносить контакт із гарячою водою та агресивними засобами. Навіть короткий цикл у посудомийці швидко зніме малюнок, а тривале замочування спричинить його відлущування. Такий посуд рекомендують мити виключно вручну й максимально дбайливо.

  • Кришталеві келихи та вази. Кришталь містить домішки, які роблять його чутливим до перепадів температур і хімії. Після миття в посудомийній машині він тьмяніє, втрачає блиск і може вкриватися мікротріщинами. Кришталь не любить і довгого замочування: вода здатна з’їдати його блиск і навіть трохи змінювати колір.

