Який посуд в жодному разі не можна мити в посудомийці та замочувати, бо доведеться купувати новий

Який посуд не можна мити в посудомийці / © unsplash.com

Посудомийна машина стала надійним помічником на кухні, але далеко не всі предмети побуту витримують інтенсивне миття, високу температуру й агресивні мийні засоби. Деякі види посуду можуть зіпсуватися після всього одного циклу, а інші — втратити вигляд або навіть стати небезпечними для здоров’я. Насправді є кілька категорій матеріалів, які категорично не можна ні мити в посудомийці, ні надовго замочувати у воді. І якщо ігнорувати ці заборони, доведеться купувати новий посуд.

Який посуд категорично не можна мити в посудомийній машині та замочувати