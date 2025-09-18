Який режим прання вибрати, щоб речі були бездоганно чистими й не зношувалися: це не делікатний

Який режим вибирати, щоб речі добре випралися / © Pexels

Реклама

Багато людей, щоб уберегти одяг від зношування, вибирають делікатний режим прання. Але саме він часто стає причиною того, що речі залишаються брудними, мають плями та неприємний запах. Вся справа в тому, що делікатний режим не забезпечує достатньої температури води й інтенсивності руху барабана, тому бруд та мікроби не вимиваються повністю. Тож розповідаємо далі, який режим треба насправді вибрати, щоб речі були чистими і залишалися новими якомога довше.

Чому делікатний режим не підходить для регулярного прання

Низька температура. Зазвичай 30 °C недостатньо, щоб повністю видалити жирні плями та бактерії.

Мінімальний механічний уплив. Барабан обертається дуже повільно, тому тканина майже не очищається.

Витрата електроенергії без результату. Прання триває довго, а ефект — мінімальний.

Делікатний режим потрібен лише для шовку, мережива та вовни. Для звичайних речей він неефективний.

Який режим прання треба вибирати, щоб речі були ідеально чистими і не псувалася тканина

Найкращий результат дають режими «Бавовна» та «Синтетика» з температурою 40-60 °C. Вони забезпечують:

оптимальну інтенсивність руху барабана;

достатню температуру для знищення бактерій;

якісне видалення плям й запахів.

Для дитячого одягу та постільної білизни рекомендовано виставляти 60 °C, щоб речі були чистими і без бактерій.

Реклама

Як зберегти тканину речей під час прання