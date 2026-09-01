Який режим прання використовує найменше світла й води: він вважається найекономнішим

Який режим прання найекономніший / © pexels.com

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Пральна машина може помітно збільшувати витрати на електроенергію та воду, особливо якщо прати часто і вибирати програми з високою температурою. Проте заощадити можна без відмови від регулярного прання. Достатньо правильно вибрати режим, який поєднує ефективне очищення речей із помірним споживанням ресурсів.

Найекономніший режим — «Еко 40–60»

У більшості сучасних пральних машин найекономнішим за сукупним споживанням електроенергії та води вважається програма «Еко 40–60». Саме на її показниках ґрунтується європейське енергетичне маркування пральних машин: на етикетці вказують споживання електроенергії за 100 циклів і витрату води за один цикл цієї програми.

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Попри назву, «Еко 40–60» не означає, що машина весь цикл працює за температури 40 чи 60 градусів. Програма розрахована на нормально забруднену бавовняну білизну, яку за рекомендаціями на етикетці можна прати за 40 або 60 °C. Температура та тривалість циклу оптимізуються самою машиною для зменшення витрат енергії.

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Чому економний режим може тривати довше

Багато людей дивуються, коли бачать, що «Еко 40–60» може тривати три години або навіть довше. Здається, що довгий цикл неодмінно споживає більше електроенергії. Насправді тривалість сама по собі не показує, наскільки програма економна.

Основна частина електроенергії під час прання витрачається на нагрівання води. Тому машина може прати довше, але використовувати нижчу температуру та менше енергії на нагрівання. Наприклад, у базі європейського реєстру енергетичного маркування для окремих моделей цикл «Еко 40–60» триває понад три години, водночас заявлене споживання становить близько 0,4–0,5 кВт·год за цикл.

Як ще зменшити витрати на прання

Щоб економний режим справді давав результат, важливо не запускати машину напівпорожньою без потреби. Європейська комісія також рекомендує прати повне завантаження, коли це можливо, і використовувати правильну кількість прального засобу.

Для менш забрудненого одягу в деяких машинах є сенс вибрати коротшу програму з нижчою температурою. Водночас не варто автоматично вважати найкоротший цикл найекономнішим: його характеристики залежать від конкретної моделі.

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