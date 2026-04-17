Який режим прання "з’їдає" найбільше світла

Оскільки прання одягу є регулярною роботою, заощадження грошей на виснажливій рутині, можливо, є головною проблемою багатьох. Однак внесення невеликих змін може допомогти зменшити витрати енергії та зменшити сплачення рахунків.

Про це пише видання Express.

Який режим найекономніший

Найгарячіший режим пральних машин (зазвичай до 90 градусів) часто асоціюється з максимальним очищенням. Але така температура може завдати шкоди тканинам і суттєво підвищити рахунки за електроенергію. Експерти радять уникати цього режиму для регулярного прання, адже одяг швидко зношується, а фінансові витрати ростуть.

60 градусів

Практичний та ефективний режим для дезінфекції й усунення бактерій, особливо якщо мова йде про речі хворої людини чи дуже брудну білизну. При цій температурі більшість мікробів гине, однак щоденне використання може бути непрактичним через енерговитрати.

40 градусів

Ця програма, мабуть, одна з найпоширеніших для стандартного прання. Однак цей режим не є оптимальним. Адже машина працює інтенсивно, витрачаючи значну кількість ресурсів, тоді як забруднення усуваються не надто ефективно.

Найекономічніший варіант — 30градусів

Експерт рекомендують замислитися над програмою з мінімально можливою температурою в 30 градусів. Вона стане значно дешевше без суттєвої втрати якості прання.

