Який візерунок шпалер врятує стіни від нерівностей: великий чи маленький принт
Іноді ремонт стає не гонитвою за красою, а справжньою битвою з недоліками. Особливо це стосується стін, де навіть невеликі дефекти можуть зіпсувати загальне враження від інтер’єру.
Дизайнери запевняють: правильно підібраний малюнок шпалер може візуально вирівняти поверхню стін. Важливо лише розуміти, як людське око сприймає візерунки.
Малий принт працює як “візуальний шум”, відволікаючи увагу від недоліків. Він створює рівномірний фон, на якому нерівності та тіні стають значно менш помітними.
Великі візерунки, навпаки, підкреслюють геометрію стін. На нерівній поверхні він може “ламатися”, роблячи дефекти ще помітнішими.
Найкраще приховують недоліки дрібні візерунки: квіткові мотиви, точки або тонка геометрія. Вони створюють відчуття текстури та глибини, роблячи стіни візуально більш рівними.
Світлі відтінки в поєднанні з дрібним принтом підсилюють ефект маскування: вони відбивають світло і роблять кімнату просторішою.
Темні шпалери з великим малюнком підходять лише для ідеально рівних стін. В іншому разі вони привертатимуть увагу до проблемних ділянок.
Дизайнери радять уникати різких контрастів у принтах. Плавні переходи кольорів допомагають приховати нерівності та створюють м’який, приємний для ока ефект.
Вертикальні смуги можуть трохи “витягнути” простір, але на кривих стінах вони будуть помітно спотворюватися, тому використовувати їх варто обережно.
Правильний вибір шпалер дозволяє не лише прикрасити інтер’єр, а й заощадити на вирівнюванні стін — це особливо актуально при обмеженому бюджеті на ремонт.