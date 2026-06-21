Яке свято 22 червня 2026 року / © ТСН

Реклама

22 червня 2026 року — понеділок. 1579-й день війни в Україні.

Які завтра події

22 червня віряни вшановують День пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського / © pexels.com

Завтра, 22 червня, віряни вшановують День пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він активно підтримував святого Василія Великого та Григорія Богослова, відстоюючи Нікейське віровчення. Через це неодноразово зазнавав переслідувань і був вигнаний імператорською владою, що підтримувала аріан. Після смерті імператора Валента він повернувся до своєї єпархії, продовжив служіння, але був смертельно поранений — за переказами, під час чергового відвідування громад він загинув від удару, який завдали йому прихильники єресі.

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни / © pexels.com

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Його встановлено Указом Президента України №1245/2000 від 17 листопада 2000 року з метою вшанування мільйонів людей, які загинули або постраждали під час Другої світової війни, та збереження історичної пам’яті про цю трагедію. Ця дата пов’язана з початком німецько-радянської війни — 22 червня 1941 року, коли нацистська Німеччина напала на СРСР. Для України це стало початком одного з найтрагічніших періодів у її історії.

Реклама

22 червня Всесвітній день верблюда / © pexels.com

Також 22 червня Всесвітній день верблюда. Його започаткували 2009 року науковці та фахівці з країн, де верблюди відіграють важливу роль у житті людей — насамперед у Саудівській Аравії. Ініціатива була підтримана Міжнародним товариством дослідження верблюдів.

22 червня Всесвітній день тропічного лісу / © pexels.com

А ще 22 червня Всесвітній день тропічного лісу. Його започаткували 2017 року екологічні організації та природоохоронні ініціативи, щоб привернути увагу до збереження тропічних лісів — одних із найважливіших екосистем планети. Цей день нагадує, що захист тропічних лісів — це не лише екологічне питання, а й питання виживання людства, адже вони стабілізують клімат планети.

22 червня Всесвітній день Фольксваген Жук / © pexels.com

22 червня Всесвітній день Фольксваген Жук. Він присвячений легендарному автомобілю Volkswagen Beetle, який став одним із найвідоміших авто ХХ століття. Назва пов’язана з унікальним дизайном машини — округлим, «комашиним» силуетом. Volkswagen Beetle став символом простоти, надійності та доступності.

22 червня Всесвітній день купання / © pexels.com

Також 22 червня Всесвітній день купання. Це неофіційне, але популярне «свято чистоти, відновлення та турботи про себе», яке пов’язують із водними традиціями різних культур. День частково пов’язують із давніми традиціями громадських купалень і терм у різних цивілізаціях — від Риму до Японії та Близького Сходу, де вода завжди мала очищувальне й символічне значення.

Реклама

Новини партнерів