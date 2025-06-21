Який день 22 червня 2025 року / © ТСН

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22 червня 2025 року — неділя. 1215-й день війни в Україні.

Кого вшановує церква за новим календарем

Завтра, 22 червня, віряни вшановують день пам’яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Він був єпископом міста Самосат (сучасна Туреччина) в той час, коли особливих обертів набирало аріанство, адже його підтримувала імператорська влада Констанція II.

Євсевій мужньо виступав проти призначення аріанських єпископів. Також він таємно висвячував православних єпископів в різних містах Сходу. За це його вигнали з Самосату, але він продовжував боротися за чистоту влади.

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Коли імператором став Юліан Відступник, Євсевій знову потрапив під переслідування, адже цей володар був язичником. Аріанство знову дістало підтримку за правління імператора Валента. А Євсевій таємно продовжував боротьбу. Коли ж перемогла нарешті православна віра (період імператора Феодосія Великого) Євсевій повернувся до Самосату.

Після цього він поїхав до міста Долиха (Сирія) для висвячення нового єпископа і був убитий по дорозі аріанкою, яка кинула в нього цеглину. Мученицьку смерть прийняв 379 року.

Що не можна робити 22 червня

Не можна проводити гучні розважальні заходи — краще помолитися.

Не слід сваритися, ображатися — сварка затягнеться на довгі місяці.

Забороняється пересаджувати або сіяти рослини — вони “не приймуться”.

Народні прикмети і традиції на 22 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці ясно до погожої днини;

південний вітер — чекайте добрий урожай зерна;

рясна роса — буде гарна погода;

хмарно і дощить — до нестійкого, сирого липня;

з вечора квакають жаби — чекайте на зміну погоди;

вранці туман — добре вродить овес.

22 червня вранці туман — добре вродить овес / © unsplash.com

В народі 22 червня носило назву Вітряний Кирило. Якщо цього дня дув сильний вітер, то часто казали “Кирило — вітрогін розганяє хмари й жнива наближає”.

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Іменини: як назвати дитину, яка народилася 22 червня

Які завтра іменини: Іван, Леонід, Леонтій, Петро, Анастасія.

Талісманом людини, народженої 22 червня є аквамарин. Він належить до родини берилів. З давніх часів його шанували як камінь із магічною силою: він сприяє впевненості в собі, зміцнює внутрішню гармонію та поглиблює щирість у дружніх стосунках.

Цього дня народилися:

1981 рік — Сергій Притула, український телеведучий, актор;

1987 рік — Володимир Алексюк, український хокеїст;

1997 рік — Дмитро Церахто, молодший сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, який загинув у ході російського вторгнення в Україну, Герой України (2023, посмертно).

Пам’ятні дати 22 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 22 червня:

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217 рік до н.е. — відбувається битва при Рафії, де сходяться війська Птолемеїв і Селевкідів у боротьбі за контроль над Кое-Сирією;

168 рік до н.е. — біля міста Підна римське військо завдає нищівної поразки армії македонського царя Персея, поклавши край існуванню Македонського царства;

1593 рік — поблизу Сисаку християнські війська Священної Римської імперії здобувають перемогу над османською армією, зупинивши її просування вглиб Центральної Європи;

1634 рік — видатний голландський художник Рембрандт одружується із Саскією ван Ейленбюрх, яка стає його головним натхненням у творчості;

1668 рік — розпочинається семирічна облога Соловецького монастиря: царські війська намагаються придушити опір ченців, які не приймають церковної реформи патріарха Никона;

1671 рік — Османська імперія офіційно оголошує війну Речі Посполитій, розпочавши новий етап збройного протистояння у Центрально-Східній Європі;

1675 рік — за ініціативою англійського монарха Карла II засновують Гринвіцьку королівську обсерваторію;

1889 рік — Німецька імперія першою серед європейських країн запроваджує державну систему пенсійного забезпечення для людей похилого віку;

1910 рік — у Німеччині відкривають першу регулярну пасажирську повітряну лінію “Фрідріхсгафен — Дюссельдорф”, де використовують дирижабль “Німеччина”;

1915 рік — після майже 300-денного перебування під російською окупацією Львів звільняють австро-німецькі війська під командуванням Августа фон Макензена;

1940 рік — у лісі під Комп’єном підписують акт капітуляції Франції перед нацистською Німеччиною;

1941 рік — початок німецько-радянської війни: війська Третього Рейху без оголошення війни атакують СРСР;

1941 рік — у львівських тюрмах розпочинаються масові розстріли в’язнів, серед яких були й прихильники ОУН;

1944 рік — під час масштабного авіанальоту німецька авіація знищує 47 американських літаків на авіабазі в Полтаві;

1973 рік — обидві німецькі держави, ФРН і НДР, були одночасно прийняті до складу Організації Об’єднаних Націй;

1984 рік — у Києві радянська легкоатлетка Тамара Бикова встановлює світовий рекорд у стрибках у висоту — 2 метри 5 сантиметрів;

2022 рік — потужний землетрус на сході Афганістану спричиняє загибель понад 1000 осіб, ставши однією з найтрагічніших катастроф у регіоні за останні роки.

Який завтра день в Україні і світі

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні / © unsplash.com

22 червня в Україні День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Національний пам’ятний день, який був встановлений Указом президента України №1245/2000 від 17 листопада 2000 року. Він приурочений до початку німецько-радянської війни. Саме цього дня 1941 року німецькі військавторглися на територію Радянського Союзу, зокрема — в Україну. За різними даними в нашій країні тоді загинуло 8-10 мільйонів людей.

Також 22 червня Всесвітній день тропічного лісу. Молоде свято, яке було започатковане 2017 року за ініціативи екологічної організації Rainforest Partnership (США) і низкою природоохоронних інституцій. Його основна мета полягає в інформуванні людства про небезпеку вирубки тропічних лісів для майбутнього нашої планети.

А ще 22 червня Всесвітній день купання. Відносно нове свято, яке несе у собі глибокий зміст. Воно було започатковане 2018 року за ініціативи Міжнародного культурного інституту Baden-Baden (Німеччина). Головна його ідея полягає в об’єднанні людей з різних континентів через символічний акт занурення у воду.

22 червня Всесвітній день верблюда. Важливе міжнародне екологічне свято, присвячене верблюдам. Це унікальні тварини, які відіграють критично важливу роль у виживанні людей в посушливих регіонах. День був започаткований 2009 року за ініціативи вчених Саудівської Аравії і інших країн Близького Сходу.

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