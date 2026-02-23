- Дата публікації
Який завтра, 24 лютого, день — все про основні події, кого вшановує церква
Завтра, 24 лютого, Національний день молитви. Віряни вшановують Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 311 днів.
24 лютого 2026 року — вівторок. 1461-й день війни в Україні.
Який завтра день
Завтра, 24 лютого, віряни вшановують Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя. Після усікновення глави пророка за наказом царя Ірода її таємно поховали на Єлеонській горі. За переданням, у IV столітті святиню знайшли два ченці, яким місце поховання було відкрито у видінні. Так відбулося перше віднайдення чесної глави. Згодом через небезпеку її знову приховали. У V столітті главу вдруге знайшли в місті Емесі (нині Хомс). За церковним переданням, вона зберігалася у благочестивої людини, але після її смерті місце було забуте. Під час гонінь святиню переховували, а згодом знову урочисто відкрили для вшанування.
24 лютого Національний день молитви. Його встановила Верховна Рада України 2023 року — як день духовної єдності та молитви за перемогу, захист воїнів і відновлення держави.
У храмах різних конфесій звершуються спільні богослужіння, лунають молитви за мир і майбутнє країни.
24 лютого Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну військову агресію проти Україна. Ракетні удари та наступ відбулися одночасно з півночі, сходу й півдня — з території Росії, тимчасово окупованого Криму та Білорусі. У перші дні війни під обстрілами опинилися Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон та інші міста. Російські війська намагалися швидко захопити столицю, однак українська армія зупинила наступ і змусила ворога відступити з північних областей навесні 2022 року.
Світ сколихнули свідчення масових убивств цивільних у Бучі, Ірпені, Ізюмі. Значних руйнувань зазнали Маріуполь і багато міст сходу та півдня. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки — частина виїхала за кордон, частина стала внутрішньо переміщеними особами.