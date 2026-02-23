ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
2 хв

Який завтра, 24 лютого, день — все про основні події, кого вшановує церква

Завтра, 24 лютого, Національний день молитви. Віряни вшановують Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 311 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який день 24 лютого 2026 року

Який день 24 лютого 2026 року / © ТСН

24 лютого 2026 року — вівторок. 1461-й день війни в Україні.

Який завтра день

24 лютого віряни вшановують Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя / © pexels.com

24 лютого віряни вшановують Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя / © pexels.com

Завтра, 24 лютого, віряни вшановують Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя. Після усікновення глави пророка за наказом царя Ірода її таємно поховали на Єлеонській горі. За переданням, у IV столітті святиню знайшли два ченці, яким місце поховання було відкрито у видінні. Так відбулося перше віднайдення чесної глави. Згодом через небезпеку її знову приховали. У V столітті главу вдруге знайшли в місті Емесі (нині Хомс). За церковним переданням, вона зберігалася у благочестивої людини, але після її смерті місце було забуте. Під час гонінь святиню переховували, а згодом знову урочисто відкрили для вшанування.

24 лютого Національний день молитви / © Pixabay

24 лютого Національний день молитви / © Pixabay

24 лютого Національний день молитви. Його встановила Верховна Рада України 2023 року — як день духовної єдності та молитви за перемогу, захист воїнів і відновлення держави.
У храмах різних конфесій звершуються спільні богослужіння, лунають молитви за мир і майбутнє країни.

24 лютого Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну / © Pixabay

24 лютого Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну / © Pixabay

24 лютого Початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну військову агресію проти Україна. Ракетні удари та наступ відбулися одночасно з півночі, сходу й півдня — з території Росії, тимчасово окупованого Криму та Білорусі. У перші дні війни під обстрілами опинилися Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон та інші міста. Російські війська намагалися швидко захопити столицю, однак українська армія зупинила наступ і змусила ворога відступити з північних областей навесні 2022 року.

Світ сколихнули свідчення масових убивств цивільних у Бучі, Ірпені, Ізюмі. Значних руйнувань зазнали Маріуполь і багато міст сходу та півдня. Мільйони українців були змушені залишити свої домівки — частина виїхала за кордон, частина стала внутрішньо переміщеними особами.

Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie