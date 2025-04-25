Яке свято 26 квітня 2025 року / © ТСН

Реклама

26 квітня 2025 року — субота. 1158-й день війни в Україні.

Кого завтра вшановує церква за новим календарем

Завтра, 26 квітня, віряни святкують день пам’яті святого священномученика Василія, єпископа Амасійського. Він був християнським святим і мучеником, що жив у часи правління імператора Максиміана (початок IV століття). Він належав до числа відомих священиків, які мужньо витримали переслідування християн при римських імператорах.

Святий Василій був єпископом міста Амасії, яке знаходилося на території сучасної Туреччини, в районі Понту. Відомо, що він був видатним проповідником і активно поширював християнство серед населення. Його служіння відзначалося глибокою вірою і ревністю в релігійних справах.

Реклама

Під час римських гонінь на християн святого Василія заарештували за відмову поклонятися язичницьким богам і визнавати імператора богом. Його ув’язнили і піддали тяжким мукам, але він залишався непохитним у своїй вірі. Незважаючи на всі тортури, Василій залишався вірним Христу. Він зазнав мученицької смерті, яку він прийняв з гідністю та без страху.

Що не можна робити 26 квітня

Не варто проводити гучні святкування — цей день вважається днем жалоби й пам’яті. Не можна сваритися, лаятися — день має важку, навіть “токсичну” енергетику. Конфлікти, образи, негативні думки можуть мати посилений вплив і навіть “зачепити” карму. Забороняється не зважати на емоційний стан — день може “піднімати” старі емоційні травми, викликати тривожність або смуток.

Народні прикмети і традиції на 26 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

якщо 26 квітня тепло й ясно — літо буде сухим і гарячим;

якщо дощить цього дня — буде добрий врожай жита та інших зернових;

грім 26 квітня — на тепле й дощове літо;

багато павутиння у повітрі — літо обіцяє бути спекотним;

якщо на деревах уже розпускається листя — заморозків більше не буде;

зозуля закувала — ще 12 днів не буде стійкого тепла;

сонце встало в серпанку — до сирої й похмурої погоди.

Якщо 26 квітня тепло й ясно — літо буде сухим і гарячим / © unsplash.com

В народі 26 квітня носило назву Фомаїда Медуниця. Назва “Медуниця” походить від природного явища: у цей час у лісах і на галявинах зацвітає медуниця — одна з перших весняних квіток, яка символізує оновлення, пробудження природи, силу землі. Її називали ще “медова трава”, бо її дуже полюбляють бджоли.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 26 квітня

Які завтра іменини: Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Глафіра.

Талісманом людини, народженої 26 квітня є олександрит. Належить до групи хризоберилів і вирізняється характерним синьо-зеленим відтінком. Із давніх-давен цей коштовний камінь вважають символом сили духу, незламної волі та внутрішньої стійкості — його обирають ті, хто звик долати труднощі й не відступати перед викликами.

Цього дня народилися:

1961 рік — Олександр Заваров, український футболіст і тренер, радник віце-прем’єра України з питань Євро-2012;

1968 рік — Олександр Оксанченко, український військовий льотчик, Герой України;

1985 рік — Артем Федецький, український футболіст, захисник збірної України та ФК “Дніпро” (м. Дніпро).

Пам’ятні дати 26 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 квітня:

1289 рік — Єгипетські мамелюки здійснили успішний наступ на середземноморське місто Триполі, встановивши там свою владу;

1478 рік — у Флоренції, під час богослужіння в соборі, було вбито Джуліано Медічі, проте його брат Лоренцо зумів відбити напад, очолив місто і жорстко придушив спробу заколоту;

1514 рік — польський астроном Миколай Коперник уперше спостерігав Сатурн. Саме такі спостереження згодом лягли в основу його геліоцентричної теорії побудови Всесвіту;

1525 рік — Томас Мюнцер підняв повстання, ставши на чолі німецьких селян у боротьбі проти феодального гніту;

1607 рік — на мисі Генрі у Вірджинії висадилися перші англійські колоністи, започаткувавши постійне британське поселення в Північній Америці;

1 654 рік — з території Бразилії були вигнані всі євреї, що стало черговою хвилею релігійної дискримінації;

1783 рік — юний Людвіг ван Бетховен у 13-річному віці отримав призначення клавішником придворного оркестру в Бонні;

1798 рік — Франція офіційно приєднала до своєї території Республіку Женева;

1840 рік — побачило світ перше видання “Кобзаря” Тараса Шевченка — книжки, яка стала наріжним каменем української літературної традиції;

1860 рік — в Канаді засновано перший волонтерський міліційний батальйон, який згодом перетворився на основний підрозділ регулярної армії;

1865 рік — у вирішальному епізоді Громадянської війни в США генерал Джозеф Джонстон здав свої війська армії Півночі поблизу Дюрнгема;

1881 рік — внаслідок вибуху на борту затонув англійський паровий шлюп «Дотерель», загинули 143 моряки;

1911 рік — французькі війська захопили столицю Марокко, розширивши свій колоніальний вплив у Північній Африці;

1915 рік— австрійський підводний човен потопив французький крейсер “Леон Гамбетта” в Адріатиці, а Італія тим часом підписала таємний Лондонський договір про вступ у війну на боці Антанти;

1918 рік — на території України розформували підрозділи “синьожупанників”, сформовані раніше з полонених у Німеччині;

1921 рік — у Лондоні на вулицях з’явився перший мотоциклетний патруль;

1923 рік — принц Йоркський Альберт узяв шлюб з Єлизаветою Боуз-Лайон, майбутньою королевою-матір’ю Великої Британії;

1925–1926 роки — Пауль фон Гінденбург був обраний президентом Веймарської республіки, а наступного року Німеччина й СРСР підписали угоду про співпрацю;

1933 рік — у Німеччині створено таємну поліцію — Ґестапо, яка стала знаряддям терору нацистського режиму;

1937 рік — нацистська авіація зруйнувала баскське місто Герніка в Іспанії — символ жорстокості авіаударів проти мирного населення;

1939 рік — британський уряд запровадив обов’язкову військову службу у зв’язку з наближенням війни;

1942 рік — Гітлера проголосили “верховним суддею Райху”, наділивши його абсолютною законодавчою владою;

1944 рік — британські командос провели зухвалу операцію з викрадення командувача німецькими військами на Криті — генерала Крайпе;

1945 рік — маршала Петена, лідера колабораційного режиму у Франції, арештували на швейцарському кордоні; того ж дня Україна стала однією з держав-засновниць ООН;

1954 рік — у Женеві розпочалась конференція, яка мала покласти край Франко-в’єтнамському конфлікту в Індокитаї;

1966 рік — землетрус силою 8 балів зруйнував Ташкент, лишивши без даху сотні тисяч людей;

1979 рік — у Брюховицькому лісі під Львовом знайшли повішеним композитора Володимира Івасюка — ймовірну жертву репресивної системи;

1986 рік — о 1:23 ночі вибухнув 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС, спричинивши найстрашнішу техногенну катастрофу в історії людства;

1989 рік — у Львові вперше після тривалої заборони з’явилися синьо-жовті прапори під час мітингу пам’яті Чорнобиля;

1999 рік — вірус “Чорнобиль” пошкодив до пів мільйона комп’ютерів по всьому світу, ставши однією з наймасштабніших кіберзагроз того часу;

2000 рік — Президент Кучма заявив про остаточне закриття ЧАЕС до кінця року;

2001 рік — започатковано Всесвітній день інтелектуальної власності;

2002 рік — жахлива трагедія сколихнула Німеччину: Роберт Штайнхаузер влаштував стрілянину в школі Ерфурта, забравши 16 життів;

2015 рік — Нурсултан Назарбаєв вкотре переміг на президентських виборах у Казахстані.

Які завтра важливі події в Україні і світі

26 квітня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті Чорнобиля / © unsplash.com

26 квітня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті Чорнобиля. Він присвячений найбільшій техногенній катастрофі в історії, що сталася на Чорнобильській атомній електростанції в Україні 1986 року. У цей день увесь світ згадує трагічні події, коли вибух на четвертому енергоблоці АЕС призвів до масштабного викиду радіації в атмосферу. Наслідки цього катаклізму відчуваються і досі.

Під час вибуху та подальшої пожежі, радіація розповсюдилася на тисячі квадратних кілометрів, охопивши частини України, Білорусі, Росії та навіть деякі регіони Європи. Тисячі людей зазнали шкоди, багато з яких були змушені покинути свої домівки, а частина стала жертвами серйозних радіаційних захворювань. Досі тривають дослідження щодо впливу радіації на здоров’я людей та навколишнє середовище.

Цей день є нагадуванням про трагедію та закликом до спільних зусиль у забезпеченні ядерної безпеки, щоб подібне більше не повторилося. Він також є вшануванням тих, хто боровся з наслідками катастрофи — ліквідаторів аварії, багатьох з яких не попередили про небезпеку. Їхня самопожертва і героїзм стали символом боротьби за життя мільйонів людей.

Також 26 квітня Міжнародний день пам’яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах. Покликаний вшанувати жертв катастроф, пов’язаних із радіацією, та підвищити обізнаність про небезпеки, що виникають через такі техногенні лиха. Цей день приурочений до роковин Чорнобильської катастрофи 1986 року — однієї з найбільших ядерних аварій в історії, що залишила глибокий слід у пам’яті людства.

А ще 26 квітня Міжнародний день лісових дитячих садків. Має на меті привернути увагу до унікальної форми освіти, де основною складовою є активне перебування дітей на свіжому повітрі, зокрема в природних умовах лісу або іншого природного середовища. У таких садках навчання відбувається через безпосередній контакт із природою, де діти отримують не лише теоретичні знання, а й практичні навички через дослідження навколишнього світу.

26 квітня Міжнародний день фламінго. Присвячений цим дивовижним птахам, що вирізняються своєю елегантністю та неповторним виглядом. Це свято має на меті привернути увагу до важливості охорони фламінго і їхніх природних середовищ, а також до проблем збереження біорізноманіття загалом.

Також 26 квітня День видимості лесбійок. Він має на меті привернути увагу до прав і боротьби лесбійок, сприяючи їхній видимості в суспільстві. Це свято створене для того, щоб дати голос лесбійкам, допомогти їм бути почутими, а також підвищити обізнаність про їхні проблеми та боротьбу за рівність і прийняття.

А ще 26 квітня Всесвітній день зцілення. Створений для того, щоб наголосити на важливості фізичного, емоційного та духовного здоров’я кожної людини. Цей день спонукає до самовдосконалення, відновлення і зцілення від внутрішніх і зовнішніх травм, а також до досягнення гармонії між тілом і душею.

26 квітня Всесвітній день пілотів. Свято започатковане 2013 року Міжнародною федерацією асоціацій пілотів цивільної авіації (IFALPA). Ця дата була обрана на честь першого польоту турецького пілота Феси Евренсева, який 26 квітня 1912 року здійснив свій перший політ. Відзначення цього дня має на меті привернути увагу до ролі пілотів у забезпеченні безпеки авіаперевезень і підвищити усвідомлення важливості присутності двох пілотів в кабіні літака для гарантування максимальної безпеки.

Також 26 квітня Всесвітній день інтелектуальної власності. Ця дата була вибрана через те, що саме 26 квітня 1970 року почала діяти Конвенція, яка заснувала Всесвітню організацію інтелектуальної власності (ВОІВ) — спеціалізовану агенцію ООН, яка займається підтримкою прав на інтелектуальну власність по всьому світу.

А ще 26 квітня Всесвітній день ветеринара. Святкується кожного року в останню суботу квітня. Цю подію започаткувала Всесвітня ветеринарна асоціація 2000 року. В Україні аналогічне свято — День працівників ветеринарної медицини, що припадає на другу неділю серпня.