26 квітня 2026 року — неділя. 1522-й день війни в Україні.

Завтра, 26 квітня, віряни вшановують День пам’яті святого священномученика Василія, єпископа Амасійського. Християнський святий і мученик, який жив у IV столітті та був єпископом міста Амасія (у Малій Азії). Він відзначався ревною вірою, мудрістю та відданістю Церкві в часи переслідувань християн. За переданням, святий Василій постраждав під час правління імператора Ліцинія. Причиною його мучеництва стала відмова зректися християнської віри та викриття беззаконь правителів. Священномученика було страчено — його кинули в море, але, за церковним переданням, тіло святого чудесно знайшли та поховали з честю.

26 квітня в Україні і світі Міжнародний день пам’яті Чорнобиля. Ця дата пов’язана з Чорнобильською катастрофою — однією з наймасштабніших техногенних трагедій в історії людства. Внаслідок вибуху четвертого енергоблоку в атмосферу потрапила величезна кількість радіоактивних речовин, що спричинило забруднення значних територій України, Білорусі та інших країн Європи. Міжнародний статус ця дата отримала 2016 рокуза рішенням Організації Об’єднаних Націй.

Також 26 квітня Міжнародний день пам’яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах. Цю пам’ятну дату встановлено для вшанування всіх, хто загинув або постраждав унаслідок аварій на ядерних об’єктах і радіаційних катастроф у різних країнах світу. Вона охоплює не лише трагедію на Чорнобильській атомній електростанції, а й інші подібні події, що мали серйозні наслідки для людей і довкілля.

А ще 26 квітня Всесвітній день пілотів. Це професійне свято об’єднує пілотів цивільної авіації з усього світу та покликане підкреслити їхню відповідальну й складну роботу. Пілоти щодня забезпечують безпечні перельоти, керуючи сучасними літаками в різних погодних і технічних умовах.

26 квітня Всесвітній день інтелектуальної власності. Його започаткувала Всесвітня організація інтелектуальної власності 2000 року. Дата обрана невипадково — саме 26 квітня 1970 року набула чинності Конвенція, що заснувала цю організацію.

Також 26 квітня Міжнародний день фламінго. Це неофіційне, але популярне екологічне свято, присвячене захисту цих витончених птахів і приверненню уваги до їхнього середовища існування. Фламінго — це великі рожеві птахи, відомі своїми довгими ногами, вигнутою шиєю та характерним кольором оперення, який вони отримують завдяки харчуванню (водорості й дрібні ракоподібні).