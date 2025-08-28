- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 542
- Час на прочитання
- 4 хв
Який завтра, 29 серпня, день — які події трапилися, кого вшановує церква, що не можна робити
Завтра, 29 серпня, День пам’яті захисників України. Віряни вшановують Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. До Нового року залишилося 124 дні.
29 серпня 2025 року — п’ятниця. 1283-й день війни в Україні.
Кого завтра вшановує церква за новим календарем
Завтра, 29 серпня, віряни вшановують Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Згідно з Євангелієм, цар Ірод Антипа (син царя Ірода Великого) ув’язнив Івана Хрестителя через те, що пророк відкрито докоряв йому за незаконний шлюб з Іродіадою (дружиною брата). На бенкеті на честь дня народження Ірода, донька Іродіади, Саломія, танцювала перед гостями. Її танець так сподобався царю, що він пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовою матері вона попросила голову Івана Хрестителя. Цар вагався, але не хотів осоромитися перед гостями, тому наказав принести відрізану голову пророка з в’язниці.
Що не можна робити 29 серпня
Не можна вживати м’ясні, молочні, рибні продукти — у церковній традиції це день скорботи.
Забороняється вживати в їжу ягоди та фрукти червоного кольору — вони нагадують кров і мученицьку смерть святого.
Не слід різати щось гострим ножем чи іншими гострими предметами — це асоціюється з відрізанням голови.
Народні прикмети і традиції на 29 серпня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
який день на Усікновення — такою буде осінь;
дощить 29 серпня — чекайте на затяжні осінні дощі;
тепла та сонячна погода — до сухої та довгої осені;
багато горіхів вродило — буде сувора зима;
вранці туман — чекайте на вологу, але теплу осінь;
вранці дим від багаття по землі стелиться — до негоди;
журавлі відлітають — буде рання і холодна осінь.
В народі 29 серпня носило назву Головосік. Бо цього дня згадують мученицьку смерть святого Івана Хрестителя (відсікли голову).
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 серпня
Які завтра іменини: Іван.
Талісманом людини, народженої 29 серпня, є гематит. Один із найуживаніших мінералів у ювелірному мистецтві. З давніх-давен існувало переконання, що гематит сприяє щирості та допомагає людині відкрити глибинні почуття.
Цього дня народилися:
1869 рік — Мирон Тарнавський, український полководець, командант Легіону УСС, генерал-четар та Начальний вождь (головнокомандувач) УГА;
1975 рік — Леонід Хода, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України;
1995 рік — Андрій Сорока, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно).
Пам’ятні дати 29 серпня
Календар важливих подій в Україні та світі за 29 серпня:
1535 рік — війська Великого князівства Литовського та Руського визволяють місто Стародуб від московських загарбників;
1541 рік — османські війська здобувають Буду, столицю Угорського королівства;
1561 рік — в Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують створення унікальної пам’ятки української духовності й культури — Пересопницького Євангелія, яке стає національним символом та книгою для присяги;
1619 рік — в Кам’янці Струмиловій відбувається перша відома театральна постановка українських інтерлюдій;
1831 рік — Майкл Фарадей у Лондонському королівському інституті вперше публічно демонструє дію електричного трансформатора;
1842 рік — підписують Нанкінський договір, що завершує Першу опіумну війну;
1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн представляє світу першу електричну плиту;
1885 рік — німецький винахідник Готтліб Даймлер отримує патент на мотоцикл;
1929 рік — німецький дирижабль “Граф Цепелін” завершує свою першу навколосвітню подорож;
1944 рік — розпочинається Словацьке національне повстання проти нацистських окупантів;
1946 рік — новими членами Організації Об’єднаних Націй стають Швеція, Афганістан і Ісландія;
1964 рік — відбувається прем’єра анімаційної стрічки Волта Діснея “Мері Поппінс”;
1965 рік — у Львові проходять збори євангельських християн-баптистів, які зібрали близько 400 учасників із різних регіонів Радянського Союзу;
1966 рік — у Сан-Франциско гурт The Beatles відіграє свій останній концерт;
1992 рік — у Львові, в соборі Святого Юра, відбувається урочисте перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого;
1994 рік — гурт Oasis випускає свій дебютний альбом Definitely Maybe, який невдовзі очолює британський музичний чарт;
1999 рік — в Донецьку відкривають пам’ятник Сергію Бубці за життя видатного спортсмена;
2014 рік — під час виходу українських військ із-під Іловайська стається трагедія — масовий розстріл української колони, відомий як Іловайська трагедія.
Який завтра день в Україні і світі
29 серпня в Україні День пам’яті захисників держави. День був запроваджений на державному рівні як відповідь на сучасні виклики, а також як данина пам’яті всім поколінням воїнів: від козацьких лицарів і бійців Української революції 1917–1921 років до сучасних захисників у війні з Російською федерацією. Він символізує шану, вдячність і молитву за героїв, а також нагадує, що мир і свобода не даються легко — їх захищають конкретні люди. Цей день для українців — не просто дата в календарі, а підкреслення цінності свободи та людської відваги, нагадування про тих, хто віддав життя за Україну.
Також 29 серпня Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН 2009 року з метою підвищення обізнаності про небезпеку ядерної зброї та необхідність її повного контролю. Дата 29 серпня обрана невипадково: саме 29 серпня 1949 року Радянський Союз провів перше успішне випробування атомної бомби на полігоні в Семипалатинську (Казахська РСР). Ця подія започаткувала еру ядерних озброєнь, а також глобальне занепокоєння їхніми наслідками для людства та природи. Цей день нагадує, що ядерна зброя — не лише військова сила, а й величезна загроза для життя на планеті, і що міжнародні зусилля з контролю та заборони ядерних випробувань надзвичайно важливі.