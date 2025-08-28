Який день 29 серпня 2025 року / © ТСН

29 серпня 2025 року — п’ятниця. 1283-й день війни в Україні.

Кого завтра вшановує церква за новим календарем

Завтра, 29 серпня, віряни вшановують Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя. Згідно з Євангелієм, цар Ірод Антипа (син царя Ірода Великого) ув’язнив Івана Хрестителя через те, що пророк відкрито докоряв йому за незаконний шлюб з Іродіадою (дружиною брата). На бенкеті на честь дня народження Ірода, донька Іродіади, Саломія, танцювала перед гостями. Її танець так сподобався царю, що він пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовою матері вона попросила голову Івана Хрестителя. Цар вагався, але не хотів осоромитися перед гостями, тому наказав принести відрізану голову пророка з в’язниці.

Що не можна робити 29 серпня

Не можна вживати м’ясні, молочні, рибні продукти — у церковній традиції це день скорботи.

Забороняється вживати в їжу ягоди та фрукти червоного кольору — вони нагадують кров і мученицьку смерть святого.

Не слід різати щось гострим ножем чи іншими гострими предметами — це асоціюється з відрізанням голови.

Народні прикмети і традиції на 29 серпня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

який день на Усікновення — такою буде осінь;

дощить 29 серпня — чекайте на затяжні осінні дощі;

тепла та сонячна погода — до сухої та довгої осені;

багато горіхів вродило — буде сувора зима;

вранці туман — чекайте на вологу, але теплу осінь;

вранці дим від багаття по землі стелиться — до негоди;

журавлі відлітають — буде рання і холодна осінь.

Багато горіхів вродило — буде сувора зима / © unsplash.com

В народі 29 серпня носило назву Головосік. Бо цього дня згадують мученицьку смерть святого Івана Хрестителя (відсікли голову).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 серпня

Які завтра іменини: Іван.

Талісманом людини, народженої 29 серпня, є гематит. Один із найуживаніших мінералів у ювелірному мистецтві. З давніх-давен існувало переконання, що гематит сприяє щирості та допомагає людині відкрити глибинні почуття.

Цього дня народилися:

1869 рік — Мирон Тарнавський, український полководець, командант Легіону УСС, генерал-четар та Начальний вождь (головнокомандувач) УГА;

1975 рік — Леонід Хода, офіцер Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України;

1995 рік — Андрій Сорока, офіцер Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, Герой України (2023, посмертно).

Пам’ятні дати 29 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі за 29 серпня:

1535 рік — війська Великого князівства Литовського та Руського визволяють місто Стародуб від московських загарбників;

1541 рік — османські війська здобувають Буду, столицю Угорського королівства;

1561 рік — в Пересопницькому монастирі Різдва Пресвятої Богородиці завершують створення унікальної пам’ятки української духовності й культури — Пересопницького Євангелія, яке стає національним символом та книгою для присяги;

1619 рік — в Кам’янці Струмиловій відбувається перша відома театральна постановка українських інтерлюдій;

1831 рік — Майкл Фарадей у Лондонському королівському інституті вперше публічно демонструє дію електричного трансформатора;

1842 рік — підписують Нанкінський договір, що завершує Першу опіумну війну;

1883 рік — в Оттаві Томас Ахерн представляє світу першу електричну плиту;

1885 рік — німецький винахідник Готтліб Даймлер отримує патент на мотоцикл;

1929 рік — німецький дирижабль “Граф Цепелін” завершує свою першу навколосвітню подорож;

1944 рік — розпочинається Словацьке національне повстання проти нацистських окупантів;

1946 рік — новими членами Організації Об’єднаних Націй стають Швеція, Афганістан і Ісландія;

1964 рік — відбувається прем’єра анімаційної стрічки Волта Діснея “Мері Поппінс”;

1965 рік — у Львові проходять збори євангельських християн-баптистів, які зібрали близько 400 учасників із різних регіонів Радянського Союзу;

1966 рік — у Сан-Франциско гурт The Beatles відіграє свій останній концерт;

1992 рік — у Львові, в соборі Святого Юра, відбувається урочисте перепоховання мощей патріарха Йосипа Сліпого;

1994 рік — гурт Oasis випускає свій дебютний альбом Definitely Maybe, який невдовзі очолює британський музичний чарт;

1999 рік — в Донецьку відкривають пам’ятник Сергію Бубці за життя видатного спортсмена;

2014 рік — під час виходу українських військ із-під Іловайська стається трагедія — масовий розстріл української колони, відомий як Іловайська трагедія.

Який завтра день в Україні і світі

29 серпня в Україні День пам’яті захисників держави / © ТСН.ua

29 серпня в Україні День пам’яті захисників держави. День був запроваджений на державному рівні як відповідь на сучасні виклики, а також як данина пам’яті всім поколінням воїнів: від козацьких лицарів і бійців Української революції 1917–1921 років до сучасних захисників у війні з Російською федерацією. Він символізує шану, вдячність і молитву за героїв, а також нагадує, що мир і свобода не даються легко — їх захищають конкретні люди. Цей день для українців — не просто дата в календарі, а підкреслення цінності свободи та людської відваги, нагадування про тих, хто віддав життя за Україну.

Також 29 серпня Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН 2009 року з метою підвищення обізнаності про небезпеку ядерної зброї та необхідність її повного контролю. Дата 29 серпня обрана невипадково: саме 29 серпня 1949 року Радянський Союз провів перше успішне випробування атомної бомби на полігоні в Семипалатинську (Казахська РСР). Ця подія започаткувала еру ядерних озброєнь, а також глобальне занепокоєння їхніми наслідками для людства та природи. Цей день нагадує, що ядерна зброя — не лише військова сила, а й величезна загроза для життя на планеті, і що міжнародні зусилля з контролю та заборони ядерних випробувань надзвичайно важливі.